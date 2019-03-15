مستقبل وطن يشارك في أعمال إنارة شوارع منطقة القصبجي.. صور

شاركت أمانة قسم الجيزة بحزب مستقبل وطن، في الأعمال التي يقوم بها حى جنوب الجيزة فى إنارة شوارع منطقة القصبجى.



وأكدت أمانة الحزب أنها مستمرة في المشاركة في الأنشطة التي تستهدف توصيل الخدمات المباشرة للمواطنين.



وتواجد مجموعة من شباب وأعضاء الأمانة بشارع القصبجي للمشاركة في إضاءة الشوارع وتركيب الكشافات على أعمدة الإنارة.

