أبرز فيديوهات التوك شو.. توفيق عكاشة يواصل شرح المؤامرات الخارجية.. وتامر أمين يحلل أداء محمد صلاح.. وإياد نصار مع منى الشاذلي



توفيق عكاشة يطالب ببرامج وخطط لاستغلال القوة البشرية مثل الصين





أكد الإعلامي توفيق عكاشة، ضرورة استغلال تعداد السكان في مصر بالشكل الأفضل؛ من خلال لوائح وبرامج كما فعلت الصين.



وأوضح عكاشة خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «مصر اليوم»؛ المذاع على فضائية «الحياة»؛ أن الصين استطاعت تحويل هذا العدد الكبير إلى قوة إنتاجية تنطلق بها للعالمية وتنافس على عرش اقتصاد العالم؛ لافتا إلى أن الاقتصاد الصيني في التقييم العام أكبر وأقوى من الاقتصاد الأمريكي؛ لأن حجم الدين الأمريكي أكبر من الديون الصين.



وأشار عكاشة؛ إلى أن الاقتصاد الصيني يجعل الصين قوة أمام الولايات المتحدة؛ متمنيا أن تصبح مصر مثلها في القريب العاجل.



تامر أمين يحلل أداء محمد صلاح في مباراة ليفربول وبايرن ميونخ





قال الإعلامى تامر أمين إن النجم المصرى محمد صلاح استطاع تحقيق الفوز مع فريقه ليفربول أمام بايرن ميونخ والتأهل لربع نهائى دورى ابطال اوروبا .



وأضاف في برنامجه " آخر النهار" ان الجميع حزين لان صلاح لم يسجل منذ فترة، مشيرا الى ان المهاجم يأتى عليه وقت لا يسجل ويعتبر امرا اعتياديا.



وتابع أن صلاح خطير فى جميع لمساته فى الملعب، مشيرا الى أن صناعة الهدف الرائع لزميله ساديو مانى، نال عنه إشادة جميع الصحف العالمية.





تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا المهمة، بجانب استضافات ومداخلات هاتفية لمسئولين وخبراء وشخصيات عامة.هالة فاخر: معظم أصدقائي رجال.. والنساء لا تؤتمن على أسرارقالت الفنانة هالة فاخر إن معظم أصدقائها من الرجال حيث أنها لا تأمن النساء على اسرارها مشيرة الى تفاهمها مع الرجال بشكل أكثر فى حل المشكلات .وأضافت فاخر فى حوارها لبرنامج "تحت السيطرة " انه اذا حدثت مشكلة ما سوف تجد الرأي الصريح من الرجل بعكس المرأة حيث ان بعض النساء لا يؤتمنون على الأسرار بعكس الرجال .وفي إجابة عن انتشار الحديث حول حواجبها على السوشيال ميديا بأنها أمور تافهة لاتستحق الرد مشيرة إلى أن نجلاء فتحي لا أحد يستطيع تقييمها ويعتبر تفاهة الحديث عنها في تعليقها عن كلام فجر السعيد عنهما قائلة لها "انتى مالك ومال حواجبي ياستى انا حره فيها "إياد نصار يتحدى إنجي المقدم ويغني معها في الإستوديودخل النجم إياد نصار في تحدي بالإيموجي والرموز التعبيرية مع الفنانة إنجي المقدم أثناء حوارهم مع الإعلامية منى الشاذلي.وقدم «نصار» خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم مع منى الشاذلي» المذاع على قناة «cbc» أغنية لبليغ حمدي ووردة «العيون السود»، ليتحدى من خلالها إنجي المقدم.وقدما النجمان دويتو للفنان الشعبي أحمد عدوية لأغنية «زحمة يا دنيا زحمة» .إياد نصار يكشف تفاصيل لأول مرة عن حياته الشخصية وعلاقته بـ إنجي المقدمقال الفنان إياد نصار إن علاقة عائلية قوية تربط بينه وبين إنجي المقدم، موضحا أنه لأول مرة يجمع بينهما عمل فني مشترك هو فيلم «رأس السنة».وأوضح «نصار» خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم مع منى الشاذلي» المذاع على قناة «cbc» أنه تعرف على إنجي المقدم عن طريق زوجته، مشيرا إلى أن زوج إنجي المقدم أصبح صديقا وأخا له وتجمع بينهما أعمال مشتركة.وأِشار «نصار» إلى أن العلاقة بين أسرته وأسرة إنجي المقدم لا تقتصر على الفن فقط ولكنها أكبر خاصة أن الأسرتين يعرفان بعضهما جيدا.مميش: أي مستثمر يتأخر عن إقامة المشروعات سنسحب منه الأرضقال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن زيارة المهندس مصطفى مدبولي للمنطقة الاقتصادية بالسويس كانت ناجحة، مؤكدا أن رئيس الوزراء وجه بسحب الأراضي من الأشخاص الذين لا يستثمرون في الأراضي التي حصلوا عليها.وأضاف "مميش" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين عبر فضائية "الرافدين+": "الرئيس يسابق الزمن لينهض بمصر وينهض بالبنية التحتية، فمينفعش مستثمر يتأخر، بنوفر له الأرض وبنحل له مشاكله يبقى لا داعي أن أي مستثمر يتأخر عن إقامة مشروعاته".وتابع: "المنطقة الآن مشرفة جدا للعالم، أدعو الجميع لزيارتها".توفيق عكاشة: السادات أخطر سياسي مصري في القرنأكد الإعلامى توفيق عكاشة، أن الرئيس الراحل محمد السادات كانت له كاريزما وموهبة فى التعامل مع اليهود.وقال عكاشة خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «مصر اليوم»؛ المذاع على فضائية «الحياة»؛: « اليهود كانوا بيعملوله حساب غير عادى، وكانوا يخافون يتآمرون عليه.. ويرون أن السادات أخطر سياسى مصرى جابته مصر فى القرن 19 و20».وأوضح عكاشة؛ أن السادات لو أستمر حكمه عدة سنوات ولم يتعرض للاغتيال لأصبحت مصر مثل ماليزيا وسنغافورة.مدير مطار أسوان: جاهزون لاستقبال منتدى الشباب العربي الإفريقيكشف اللواء طيار باسم بيومي، مدير مطار أسوان الدولي، عن استعدادات مدينة أسوان لاستقبال منتدى الشباب العربي الإفريقي، قائلًا إن وزير الطيران المدني بدأ استعداداته في اليوم التالي لإعلان الرئيس السيسي أسوان عاصمة الشباب الإفريقي.وأضاف "بيومي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" اليوم الخميس، أنهم قاموا بعمل استعدادات قصوى لاستقبال ضيوف مصر، لافتًا إلى أن وزير الطيران كان يتابع استعدادات أسوان للمؤتمر أسبوعيًا.وأكد أن مطار أسوان جاهز لاستقبال هذا الحدث، وسنكون عند حسن ظن الرئيس السيسي والمصريين جميعًا، وسيكون بداية لعهد جديد مع القارة الإفريقية.ولفت مدير مطار أسوان الدولي، إلى أن مدينة أسوان رمز أثري وفخر لكل مصر لما تمتلكه من آثار وتاريخ، وأن استشعار الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهمية أسوان يدعو للفخر.وتابع "بيومي"، أن أسوان بوابة مصر لإفريقيا، وستكون وجهة مشرفة للرئيس السيسي وللمصريين جميعًا.تفاصيل زيارة مصطفى مدبولي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويسكشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لهيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، قائلًا إن الزيارة كانت هامة، واستهدفت الوقوف على آخر تطورات المشروعات التي تتم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء كان في غاية الصراحة مع المطورين الصناعيين خلال اجتماعه معهم اليوم بحضور عدد من الوزراء، وأشار إلى أنه غير راض عن الآداء الذي يتم الآن.وتابع أن المستثمرين أكدوا أن جزءا كبيرا من المشكلة في هذه المنطقة يعود إلى حكومات ما قبل ثورة 25 يناير، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء طالب المطورين والمستثمرين بتقديم تقرير عن أعماله خلال الشهور المقبلة في هذه المنطقة، موضحًا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة منطقة صناعية.الصيادلة: الأفضل لصفحات جمع الأدوية العمل تحت مظلة رسميةقال الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إنه من الأفضل أن تعمل الصفحات التى تقوم بتجميع الأدوية المستعملة وتوزيعها بالمجان على المرضي، تحت مظلة رسمية سواء وزارة الصحة أو نقابة الصيادلة، او أي جمعية حقوقية بحيث يكون هناك رقابة.وأضاف خلال حواره ببرنامج "اليوم" على قناة دى ام سي تقديم الإعلامية سارة حازم، أنه من الممكن أن تقوم شركات بالتبرع بالأدوية، ولابد أن نطمئنها أن هذه الأدوية يتم توجيهها لمن يستحقها، لضمان وصول الخير الذي يقدمه للمستحقين.وأوضح أنه من الممكن أن يكون للصفحة فروع عدة على مستوى الجمهورية ولا بد أن تخضع للرقابة، مشددًا على أنه ليس هناك مشكلة في هذه الصفحة التى تهدف لمساعدة المحتاجين، لكن هناك صفحات تقوم ببيع الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محذرًا من التعامل معها نهائيًا مؤكدًا أن هذه الأدوية غير مرخصة من وزارة الصحة، ولا يوجد عليها أي إشراف رقابي، وأن العاملين على هذه الصفحات غير مؤهلين.