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مرأة

تعلمي لفة الحجاب المناسبة حسب شكل وجهك.. صور

الجمعة 15/مارس/2019 - 07:00 ص
لف الحجاب
لف الحجاب
ريهام قدري
تبحث الفتيات المحجبات دائما عن أشكال جديدة للف الحجاب، ولكن دون التركيز علي شكل الوجه والطرق السليمة للف الحجاب، حيث تبحث الفتيات عن الإيشاربات الموضة والألوان والربطات الجديدة لكن لابد أن تعلم كل فتاة محجبة شكل وجهها حيث تختلف كل فتاة عن الأخرى.

فهناك أشكال كثيرة للوجه فيوجد وجه دائري، ووجه مربع، ووجه مستطيل، ووجه مثلث مقلوب، ووجه بيضاوي. لذلك يمكنك أن تعرفي ربطة الحجاب المناسبة لكل وجه والتي تظهر جماله بالصور التالية:
تعلمي لفة الحجاب المناسبة حسب شكل وجهك.. صور
تعلمي لفة الحجاب المناسبة حسب شكل وجهك.. صور
تعلمي لفة الحجاب المناسبة حسب شكل وجهك.. صور
تعلمي لفة الحجاب المناسبة حسب شكل وجهك.. صور
تعلمي لفة الحجاب المناسبة حسب شكل وجهك.. صور

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