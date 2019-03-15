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منوعات

سامسونج تكشف عن مكان كاميرا السيلفي الجديد في هواتفها المستقبلية

الجمعة 15/مارس/2019 - 03:30 ص
هاتف سامسونج جالاكسي
هاتف سامسونج جالاكسي إس 10 بلاس
آية جمعة
كشفت شركة سامسونج Samsung، أمس الخميس، عن خططها في نقل مكان الكاميرا في هواتفها الذكية القادمة من أعلى الشاشة إلى أسفلها، وذلك بهدف الحصول على شاشة عرض كاملة، بحسب ما ذكره موقع "تيك رادار" التقني.

ووصف يانج بيونج دوك، نائب رئيس مجموعة البحث والتطوير في سامسونج، خلال حديثه في مؤتمر صحفي، خطط سامسونج لأنشاء شاشة كاملة، وذلك بوضح الكاميرا ومكبر الصوت أسفل الشاشة، ول تحتوي الشاشة القادمة على أي حواف أو ثقوب.

ووفقًا لبيونج دوك، ستحتاج شركة سامسونج إلى عامين أو أكثر لإنتاج هذه الشاشة المستقبلية، ولكن قبل ذلك، تخطط الشركة التكنولوجية العملاقة للتقليل من حجم ثقب الكاميرا القادم في هواتف جلالكسي إس 11أو أجهزة مستقبلية أخرى، وذلك حتى تكون صغيرة بما يكفي لتكون غير مرئية.

وأضاف بيونج دوك أنه إلى جانب وضع الكاميرا المستقبلية أسفل الشاشة، إننا تعمل على تحويل الشاشة إلى مكبر صوت للتخلص من الثقوب المعتادة في الأعلى.

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