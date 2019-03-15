اغتيال زعيم أكبر مافيا في أمريكا أمام منزله على طريقة أفلام هوليوود.. فيديو

اغتيل زعيم مافيا أمريكي بطريقة هوليودية أمام منزله في نيويورك، بعدما أطلق عليه سائق سيارة شحن وابلا من الرصاص على مستوى الصدر قبل أن يدهسه بالسيارة ليتأكد من موته.



وبحسب شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، فإن زعيم عصابة الجريمة المنظمة لعائلة جامبينو فرانشيسكو كالي، فرانك كالي تعرض للاغتيال بطريقة تشبه أفلام هوليود، إذ تعد هذه العائلة واحدة من بين أشهر عائلات المافيا الأمريكية الخمس في نيويورك وهي تجني أموالها من وراء أعمال العنف والتعذيب.







وسبق أن واجه أعضاء من العصابة بمن فيهم أفراد العائلة النافذين، اتهامات تتعلق بالقتل والقمار والإتجار بالمخدرات وتقديم قروض ربوية.







ووفقا للصحيفة، فإن شاحنة مجهولة توقفت أمام منزل الزعيم خلال خروجه، وأطلق السائق وابلا من الرصاص عليه، قبل أن يؤكد موته بدهسه.

