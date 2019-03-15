قبل انطلاق ماراثون انتخابات الصحفيين.. القيادات الصحفية تدعو أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة وإنجاح العملية الانتخابية

رشوان: النقابة في مرحلة صعبة جدًا

ميري: الصحفيون يعلمون جيدًا أن نقابتهم في حاجة ماسة لهم

رشاد: الأغلبية الكبيرة تنتج قرارا أكثر تعبيرا عن الجماعة الصحفية

بعد ساعات قليلة، ينطلق ماراثون انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين ٩٢٥٦ عضوا.وتنطلق انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، لاختيار نقيب و6 أعضاء جدد لمجلس النقابة، واختيار النقيب رقم 22 والمجلس رقم 51 في تاريخ النقابة، ويتنافس على منصب النقيب 11 مرشحًا، وعلى العضوية 52 مرشحًا.ووجه الكاتب الصحفي ضياء رشوان المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، رسالة لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة، مشددًا على ضرورة حضورهم ومساهمتهم في نجاح العملية الانتخابية والمشاركة في القضايا النقابية.وأكد رشوان في تصريحات لصدى البلد، ان النقابة في مرحلة صعبة جدًا في عمر هذه المهنة، وخاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي وتدني المرتبات، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ومن يريد أن ينجو من هذه المرحلة عليه المشاركة الفعالة".وأضاف: إذا لم يكن هناك جمعية عمومية واضحة وقوية، فلن يؤخذ برأي النقابة في تعديل قانونها، وسيضع قانون نقابتنا شخص آخر".فيما دعا الكاتب الصحفى، خالد ميرى رئيس تحرير جريدة الأخبار والمرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين فوق السن، كافة الصحفيين للمشاركة في الانتخابات الصحفية للنقابة المقرر عقدها اليوم الجمعة.وقال ميري في تصريحات لصدى البلد، إن الصحفيين يعلمون جيدًا ان نقابتهم ومهنتهم في حاجة ماسة لهم، لأن الصحافة في مصر في مرحلة حرجة تحتاج للوقوف بجانبها خاصة من أبناء المهنة.وأضاف: إنني على ثقة من تدفق مئات الصحفيين للمشاركة في الجمعية العمومية اليوم، والإدلاء بأصواتهم لما يرونه خيرا لتمثيلهم.من جانبه، قال رفعت رشاد المرشح على منصب نقيب الصحفيين، بعد ساعات يجري مستقبلنا نحو الأفضل، والاختيار ليس بين أشخاص ولكن بين مصيرين.وأضاف "رشاد" لجموع الصحفيين، شاركوا بقوة ولا تخشوا شيئا، مؤكدًا أن الأغلبية الكبيرة تنتج قرارا أكثر تعبيرا عن الجماعة الصحفية.