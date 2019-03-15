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بين الناس

مواطن يشكو من تراكم القمامة بمنطقة النعام

الجمعة 15/مارس/2019 - 07:01 ص
أكوام القمامة
أكوام القمامة
كريم ناصر
بعث القارئ "محمد نور" أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخبارى برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار ٱكوام القمامة بمنطقة النعام التابعة لحى عين شمس .

وٱوضح " محمد " أن منطقة النعام تعانى من انتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة الناتجة عن التراكم الدائم للقمامة خاصة بشارع سليم ، مشيرا إلى انه تم ابلاغ الشركة بالمشكلة عدة مرات ولكن بلا رد.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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