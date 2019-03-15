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أخبار العالم

انتشار الهلع بعد سلسلة هجمات ضد مساجد بمدينة نيوزيلندية.. فيديو وصور

الجمعة 15/مارس/2019 - 06:35 ص
صدى البلد
حسن محرم
نشر موقع "ستف" النيوزيلندي فيديوهات وصور تظهر حالة الهلع المنتشرة حول عدد من المساجد تعرضت لهجمات مسلحة في مدينة كريست شيرش.

وبحسب وسائل إعلامية، فإن 6 أشخاص على الأقل قتلوا في هجمات منظمة على مساجد خلال صلاة الجمعة في المدينة.



وتطارد السلطات المسلحين الذين ارتكبوا الهجوم، موضحة أنهم لا يزالون في حالة فرار.

وأعلنت السلطات غلق المدارس كما طالبت المواطنين بعدم الخروج من المنازل حتى إلقاء القبض على مرتكبي الهجمات.

وقال شهود عيان أنهم رأوا الدم في كل مكان في مواقع الهجمات، موضحين أن الكثير من الجثث كانت ملقاة على الأرض.

وتحدث أحد الشهود بأن هجوم مسجد "المسجد" في المدينة نفذه مسلح معه سلاحا ضخما فتح النار في كل مكان داخل المسجد.
انتشار الهلع بعد سلسلة هجمات ضد مساجد بمدينة نيوزيلندية.. فيديو وصور
انتشار الهلع بعد سلسلة هجمات ضد مساجد بمدينة نيوزيلندية.. فيديو وصور
انتشار الهلع بعد سلسلة هجمات ضد مساجد بمدينة نيوزيلندية.. فيديو وصور
انتشار الهلع بعد سلسلة هجمات ضد مساجد بمدينة نيوزيلندية.. فيديو وصور
انتشار الهلع بعد سلسلة هجمات ضد مساجد بمدينة نيوزيلندية.. فيديو وصور
انتشار الهلع بعد سلسلة هجمات ضد مساجد بمدينة نيوزيلندية.. فيديو وصور
انتشار الهلع بعد سلسلة هجمات ضد مساجد بمدينة نيوزيلندية.. فيديو وصور
انتشار الهلع بعد سلسلة هجمات ضد مساجد بمدينة نيوزيلندية.. فيديو وصور
انتشار الهلع بعد سلسلة هجمات ضد مساجد بمدينة نيوزيلندية.. فيديو وصور
انتشار الهلع بعد سلسلة هجمات ضد مساجد بمدينة نيوزيلندية.. فيديو وصور
انتشار الهلع بعد سلسلة هجمات ضد مساجد بمدينة نيوزيلندية.. فيديو وصور

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