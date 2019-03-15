على غرار الأمهات.. جهاز يرتديه الرجال لإرضاع أطفالهم ومعرفة الحالة الصحية.. صور

ابتكرت شركة يابانية جهازا يتيح للرجال إرضاع أطفالهم على غرار طريقة الأمهات، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وتم إطلاق المنتج من قبل الشركات المصنعة Dentsu وهو جهاز يمكن ارتداؤه يشبه الثدي ويحمل الحليب أو الحليب الصناعي، وتم عرضه في مهرجان SXSW في أوستن، تكساس.



وليس الهدف من الجهاز هو الرضاعة فقط، حيث أنه يقوم بتتبع بيانات حالة الطفل الصحية ومن ثم يقوم بإرسالها إلى هاتف الأب الذكي.

