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محافظات

حبس المتهم بالتعدي على سائق لسرقته بالخانكة

الجمعة 15/مارس/2019 - 09:02 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة الخانكة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالتعدى على سائق بالسلاح الأبيض لسرقة مركبة توك توك بالإكراه.

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي يفيد بأنه أثناء مرور ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الخانكة وبصحبتهم القوة المرافقة بناحية طريق الجوافة ضبطوا "محمود ج" عاطل وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع وطلقتين من ذات العيار حال شروعه في سرقة مركبة توك توك كرها عن قائدها "محمود م. م" سائق وإصابته بجرح قطعي بمؤخرة الرأس وكدمات متفرقة في الجسم.

وبسؤال المصاب قرر قيام المتهم باستيقافه في أثناء سيره بناحية مسطرد بقصد توصيله إلى منطقة أبو زعبل دائرة مركز الخانكة وحال وصولهما للطريق المشار إليه فوجئ بالمتهم المذكور يتعدى عليه بالضرب والشروع في سرقة المركبة وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة.

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