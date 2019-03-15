حبس المتهم بالتعدي على سائق لسرقته بالخانكة

أمرت نيابة الخانكة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالتعدى على سائق بالسلاح الأبيض لسرقة مركبة توك توك بالإكراه .





وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي يفيد بأنه أثناء مرور ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الخانكة وبصحبتهم القوة المرافقة بناحية طريق الجوافة ضبطوا "محمود ج" عاطل وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع وطلقتين من ذات العيار حال شروعه في سرقة مركبة توك توك كرها عن قائدها "محمود م. م" سائق وإصابته بجرح قطعي بمؤخرة الرأس وكدمات متفرقة في الجسم.



