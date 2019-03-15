شرطة نيوزيلندا تعتقل أربعة بعد إطلاق رصاص في مسجدين

ألقت شرطة نيوزيلندا القبض على أربعة أشخاص اليوم الجمعة بعد إطلاق رصاص في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش.



وقال مفوض شرطة نيوزيلندا مايك بوش للصحفيين في ولنجتون "أربعة أشخاص محتجزون. ثلاثة رجال وامرأة".



ومضى قائلا "وردتنا بضعة بلاغات بوجود عبوات ناسفة بدائية الصنع مثبتة في مركبات وتمكنا من إبطال مفعولها".



وأوردت وسائل إعلام نيوزلندية أن عدد القتلى يتراوح بين تسعة و27.