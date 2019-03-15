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عودة تعليم الإنجليزية للصفين الأول والثاني الابتدائي بكوريا الجنوبية

الجمعة 15/مارس/2019 - 08:28 ص
صدى البلد
أ ش أ
وافق أعضاء الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية على تعديل يقضي بإلغاء حظر تعليم اللغة الإنجليزية للصفين الأول والثاني في المدارس الابتدائية.

وذكرت صحيفة (كوريا تايمز) أن الجمعية الوطنية مررت التعديل هذا الأسبوع للسماح لتلاميذ الصفين الأول والثاني بتعلم الانجليزية في فصول بعد انتهاء اليوم الدراسي، وتأتي هذه الخطوة بعد عام فقط من تطبيق سياسة حظر جميع فصول اللغة الإنجليزية للأطفال لأنهم "أصغر من أن يتعلموا لغة أجنبية".

وبعد تطبيق هذه السياسة تعرضت وزارة التعليم للانتقاد من المدرسين وأولياء الأمور على حد سواء، وقال العديد منهم إن هذه السياسة سيكون من شأنها فقط تعميق فجوة اللغة الانجليزية بين الأغنياء والفقراء الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف التعليم الخاص.

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