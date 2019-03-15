سجن زوجة لحبس أطفالها بالتبني لسنوات في إندونيسيا

أصدرت محكمة إندونيسية في إقليم سولاويسي الجنوبية حكما بالسجن لمدة 18 شهرا ضد زوجة لحبسها أطفالها الثلاثة بالتبني.



وقال القاضي إن السيدة انتهكت القانون الصادر عام 2002 بشأن حماية الطفل، وثبت أنها مذنبة بالإساءة للأطفال وإهمالهم، كما طلب من المدعى عليها دفع غرامة قدرها 50 مليون روبية أو قضاء شهرين إضافيين في السجن.



وثبت للمحكمة ، وفقا لما ذكرته صحيفة (جاكرتا بوست)، أن المذنبة حبست أطفالها الثلاثة بالتبني /11 - 7 - 3 أعوام/ لسنوات ولكنهم تمكنوا من الهرب من منزلهم في العاصمة "مكسر" عن طريق فتح قفل الباب بقضيب حديدي.



وكانت القضية قد اجتذبت اهتمام الرأي العام في عموم البلاد وحظيت بتغطية إعلامية مكثفة.