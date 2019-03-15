خالد الجندي: من مات مدافعا عن كنيسة فهو شهيد.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه من مات مدافعا عن كنيسة فهو شهيد في سبيل الله، مستشهدا بقوله تعالى: "وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا"، موضحا أن الصوامع هى أديرة النصارى، والبيع هى الكنيسة، والصلوات هى معابد اليهود والمساجد هى مصلى المسلمين.



وأضاف الجندي، خلال لقائه على فضائية "دى إم سي"، أن بعض الناس يحمل معنى هذه الكلمات على المسلمين ومساجدهم فقط وهذا خطأ فكل من أتباع هذه الديانات يذكرون الله بطريقتهم.



وتابع الجندي: "إن معنى قوله تعالى "وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ" أى لا تقولوا أنهم أموات فعند الله لا يوجد أموات بل هم أحياء يرزقون عند الله.



وأشار إلى أن الشهيد يقابل الله بحلل الكرامة قائلا "الشهيد أشيك واحد يقابل ربنا"، منوها أن الشهيد تحت النبي في المنزلة فإذا كان الشهيد حي يرزق عند الله فمن الطبيعي أن يكون النبي حيا يرزق كذلك عند ربه.



ونوه إلى أن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ورد ذكرهم في الآية الكريمة "وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا" بصورة مرتبة وليست عشوائية لبيان مكانة كل فئة منهم.



ولفت إلى أن أصحاب العقيدة الرخوة هم من يهربون من الوطن وقت الشدائد ومواجهة العدو، مضيفا أن القرآن الكريم أمرنا بالدفاع عن الوطن ولا يجوز الفرار من المعارك.



وقال: «إن الجبناء والذين بلا كرامة هم من يهربون من الوطن، وهذا خروج منهى عنه بالقرآن، أما الخروج لطلب العلم أو العلاج فهو أمر مباح».