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20 صورة تكشف أناقة إطلالات لقاء الخميسى في عيد ميلادها

الجمعة 15/مارس/2019 - 10:22 ص
لقاء الخميسى
لقاء الخميسى
هاجر هانئ
يحل اليوم الجمعة عيد ميلاد الفنانة لقاء الخميسي، التي أتمت عامها الـ41، وعلى الرغم من ذلك لازالت تحافظ على رشاقتها ونضارة بشرتها.

وتعتبر لقاء الخميسى واحدة من النجمات اللاتي يحرصن على مشاركة متابعيها دائما بأحدث إطلالاتها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت صور لقاء عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور انستجرام، عن أناقتها وحرصها الدائم على الظهور بأفضل الأزياء.

وتميزت إطلالات لقاء بأنها متنوعة ومواكبة لأحدث صيحات الموضة، كما أنها تعتمد على اقتناء القطع التى تتناسب مع قوامها وتبرز جمالها ورشاقتها، بالإضافة إلى ذلك تفضل لقاء الخميسى التنوع بين تصميمات الملابس وعدم السير على وتيرة واحدة فى عالم الموضة، فهى تتمتع بذوق رفيع وهو ما يمنحها مظهرا جذابا.
20 صورة تكشف أناقة إطلالات لقاء الخميسى في عيد ميلادها
20 صورة تكشف أناقة إطلالات لقاء الخميسى في عيد ميلادها
20 صورة تكشف أناقة إطلالات لقاء الخميسى في عيد ميلادها
20 صورة تكشف أناقة إطلالات لقاء الخميسى في عيد ميلادها
20 صورة تكشف أناقة إطلالات لقاء الخميسى في عيد ميلادها
20 صورة تكشف أناقة إطلالات لقاء الخميسى في عيد ميلادها
20 صورة تكشف أناقة إطلالات لقاء الخميسى في عيد ميلادها
20 صورة تكشف أناقة إطلالات لقاء الخميسى في عيد ميلادها
20 صورة تكشف أناقة إطلالات لقاء الخميسى في عيد ميلادها
20 صورة تكشف أناقة إطلالات لقاء الخميسى في عيد ميلادها
20 صورة تكشف أناقة إطلالات لقاء الخميسى في عيد ميلادها
20 صورة تكشف أناقة إطلالات لقاء الخميسى في عيد ميلادها
20 صورة تكشف أناقة إطلالات لقاء الخميسى في عيد ميلادها
20 صورة تكشف أناقة إطلالات لقاء الخميسى في عيد ميلادها
20 صورة تكشف أناقة إطلالات لقاء الخميسى في عيد ميلادها
20 صورة تكشف أناقة إطلالات لقاء الخميسى في عيد ميلادها
20 صورة تكشف أناقة إطلالات لقاء الخميسى في عيد ميلادها
20 صورة تكشف أناقة إطلالات لقاء الخميسى في عيد ميلادها
20 صورة تكشف أناقة إطلالات لقاء الخميسى في عيد ميلادها
20 صورة تكشف أناقة إطلالات لقاء الخميسى في عيد ميلادها
20 صورة تكشف أناقة إطلالات لقاء الخميسى في عيد ميلادها

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20 صورة تكشف أناقة إطلالات لقاء الخميسى في عيد ميلادها

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