20 صورة تكشف أناقة إطلالات لقاء الخميسى في عيد ميلادها

يحل اليوم الجمعة عيد ميلاد الفنانة لقاء الخميسي، التي أتمت عامها الـ41، وعلى الرغم من ذلك لازالت تحافظ على رشاقتها ونضارة بشرتها.





وتعتبر لقاء الخميسى واحدة من النجمات اللاتي يحرصن على مشاركة متابعيها دائما بأحدث إطلالاتها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.





وكشفت صور لقاء عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور انستجرام، عن أناقتها وحرصها الدائم على الظهور بأفضل الأزياء.



