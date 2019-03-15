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سيارات

مدير سوق السيارات المستعملة لـ صدى البلد: سوق مدينة نصر أكبر أسواق الشرق الأوسط وسيتم تطويره.. فيديو

الجمعة 15/مارس/2019 - 11:55 م
كريم عاطف - عدسة ايهاب اشرف
قال العميد إبراهيم إسماعيل مدير عام أسواق السيارات بمدينة نصر إن سوق السيارات المستعملة هو أكبر سوق فى الشرق الأوسط على مساحة 35 فدانًا مقسمًا على سوق 1 وسوق 2 ويسع 5400 سيارة وتم إنشاؤه عام 2003 بعد إن كان عشوائيا بدون نظام وبه عدد من الخدمات، مثل الشهر العقارى ومركز خدمات فحص السيارات وكان من ضمن الخطط هى كشف عن السيارات وفروع بنوك ومدارس لتعليم القيادة ووحدة مرور ولكن لم تتم.

وأضاف إسماعيل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن السوق سيتم نقله بالكامل إلى القطامية وجار إعداد وتخطيط السوق من حيث الأرض وكيفية التعامل مع المالك الجديد وكلها أمور تتم بين مالك الأرض ومحافظة القاهرة ورئيس مجلس إدارة السوق هو نائب المحافظ للمنطقة الشرقية.

وأوضح أن السوق منذ عامين كان هناك فترة رواج كبيرة ليست مثل الآن وكان عدد المعروض أقل من الطلب، ولكن الوضع اختلف وأصبح المعروض لا يجد من يشتريه وبالفعل حملة خليها تصدى أثرت بشكل كبير فى حركة البيع والشراء، وصلت إلى 6 أشهر من الركود الكامل وأصبح التجار يشترون ويبيعون لبعضهم البعض ونسبة حركة البيع بالسوق تكاد تكون أقل من 10%.

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