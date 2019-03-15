كرم جبر: المشاركة ضمانة حقيقية لاختيار نقيب وأعضاء يمثلون الصحفيين

قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إن المشاركة الكبيرة من أعضاء الجمعية العمومية اليوم ضمانة حقيقية لاختيار نقيب وأعضاء يمثلون الصحفيين تمثيلًا حقيقيًّا، وخروج الانتخابات بصورة مشرفة تليق بنقابة الصحفيين وتاريخها العريق.





وأعربت الهيئة الوطنية للصحافة عن تمنياتها بالتوفيق لأعضاء الجمعية العمومية فى الانتخابات التى تجرى اليوم لاختيار نقيب ومجلس يديرون شئون المهنة في العامين القادمين، في معركة تسودها روح الزمالة والمحبة ، والبعد عن كل الممارسات السلبية.





وقال جبـر إن يوم الانتخابات في حد ذاته عيد للصحفيين ، وتحتشد أعداد كبيرة في الخيمة الانتخابية أمام مقر النقابة ، ونرى زملاء لم نراهم منذ سنوات، وأن الصحفيين مهما اختلفت توجهاتهم السياسية، فهم لا يختلفون حول شيء واحد ، هو التمسك بنقابتهم كمظلة شرعية تحتوي الجميع، مما يكون حافزا على المشاركة في الانتخابات، وسط تطلعات وطموحات أعضاء الجمعية العمومية، لانتخاب مجلس نقابة قوي يعمل على إعلاء حرية الرأي والكلمة والنهوض بآليات العمل النقابي، وهو ما يعد ترجمة حقيقية لإرادة جموع الصحفيين ووعيهم، لتعظيم حرية الرأي والتعبير وإعلاء مبادئ الشفافية.



