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أنظار الدول الإفريقية والعالم تتجه لساحرة الجنوب غدا عبر ملتقى الشباب بأسوان

الجمعة 15/مارس/2019 - 11:38 ص
ملتقى الشباب بأسوان
ملتقى الشباب بأسوان
أ ش أ
ينطلق، ملتقى الشباب العربى والإفريقى، غدا السبت، وتحتضنه محافظة أسوان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويشهد تدشين سلسلة من الفعاليات الثقافية والشبابية التى ستستضيفها المحافظة على مدى فترة تولى مصر رئاسة الإتحاد الإفريقى، فى إطار اختيار " أسوان " عاصمة للشباب الأفريقى فى عام ٢٠١٩.

ويوجه الملتقى أنظار الدول الإفريقية والعالم لساحرة الجنوب المصرى ، ويضعها فى بؤرة اهتماماتهم وعلى خرائطهم السياحية على مدى عام كامل ، فيما يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالشباب الأفريقى الذى يشكل أكثر من ٤٠ فى المائة من تعداد سكان القارة السمراء.

وخلال فعاليات الملتقى، سيكون بللسياسة قدرا من الثقافة والسياحة والأنشطة وتخص الشباب بحماستهم بأداء منفرد فيها ، حيث يعد أحد خطوات تطبيق أجندة إفريقيا 2063 التى سوف تركز عليها مصر أثناء فترة رئاستها للاتحاد.

الملتقى أحد فعاليات منصات "منتدى شباب العالم " التى تدور فكرتها حول إتاحة الفرصة للشباب للحوار والتواصل مع كبار المسئولين لتطوير ودعم أفكارهم المختلفة فى جميع المجالات ، وتتناول أجندة عمله عقد جلسات حوارية وورش عمل وموائد مستديرة وجميعها تركز فى مناقشاتها على تبادل الخبرات ومناقشة كل ما يهم الشباب من تحديات وقضايا ، وسبل الإستفادة من قدراتهم الهائلة فى تنمية مجتمعاتهم المحلية.

وجاء اختيار موضوع "ريادة الاعمال " كموضوع رئيسى لهذا الملتقى ، وهو ما يساهم فى رفع وعى الشباب تجاه إمكانية التغلب على بعض المشكلات التى تواجههم مثل البطالة وضعف دخلهم المعيشى ، حيث أن ريادة الأعمال هو مفتاح يتيح رؤية شاملة تسمح بالقضاء على الهجرة غير الشرعية والارهاب.

بالإضافة إلى موضوع "تمكين الشباب"، الذى تعطيه مصر أولوية خاصة وتضعه على أجندة الرئاسة المصرية للاتحاد ، مستندة فى ذلك على إمتلاكها تجربة ثرية فى هذا الصدد ، حيث عقدت أكثر من منتدى للشباب تكلل بالنجاح ، وحضره عدد كبير من الشباب الأفارقة والعرب ، وكذلك الإهتمام بالشباب كأحد البنود الرئيسية فى أجندة 2063 ، لتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل.

ومن منطلق تحملها مسئولية كبرى تجاه منطقتها العربية والإفريقية ، فإن ملتقى الشباب العربي والإفريقي يستهدف توثيق العلاقة بين الشباب العربى والأفريقى من خلال الإحتكاك والتواصل الذى سيحدثه الملتقى بين الشباب على مدى أيام إنعقاده ، وتبادل الأفكار والآراء بينهم حول مختلف القضايا التى تهمهم مما يعزز الترابط بين كتلتين جغرافيتين كلاهما يمثل امتدادا للجغرافيا المصرية.

وانتهت محافظة أسوان من الاستعدادات اللازمة لإستضافة " ملتقى الشباب العربى والأفريقي" ، وإخراجه بالمستوى الذى يليق بمكانة مصر وحضارتها ، وتضمنت تلك الإستعدادات التى بدأت فور إعلان الرئيس أسوان عاصمة للشباب الافريقى إقامة أول مدينة رياضية إفريقية متكاملة على أرض أسوان.

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