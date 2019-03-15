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سفير كازاخستان يزور متحف سوهاج القومي.. صور

الجمعة 15/مارس/2019 - 10:22 ص
سفير كازاخستان في
سفير كازاخستان في متحف سوهاج
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
قام السفير أرمان إيساغالييف، سفير كازاخستان في القاهرة، والدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، بزيارة متحف سوهاج القومي، بصحبة إيلمان جولد سوف، المستشار الثقافي لكازاخستان بالقاهرة، والدكتور ناصر حجي عميد كلية الألسن.

وخلال الزيارة تفقد السفير القاعات الرئيسية للمتحف وتعرف من خلال الشرح على أهم ما تحويه تلك القاعات التي تؤرخ جزء من تاريخ وحضارة مصر، حيث اشتملت القاعة الأولى على أرشيف عن معبد أبيدوس، كما ضمت القاعة الرئيسية تاريخ أهم الملوك والشخصيات والحياة الاجتماعية واليومية للمصري القديم، أما القاعة السفلية فيعرض فيها كل مايخص فن التحنيط والعالم والآخر ورحلة الحج عبر العصور.

وقدم رئيس الجامعة لسفير كازاخستان خلال الزيارة شرحا مبسطا عن الخريطة السياحية لمحافظة سوهاج، مشيرًا فيها إلى أهم المناطق الأثرية المنتشرة داخل مراكز المحافظة كنوع من الترويج السياحي لآثار مصر وحضارتها.

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