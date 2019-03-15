بلادى بلادى فى ختام ملحمة قوم يا مصري احتفالا بمئوية ثورة ١٩

أقام البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج خالد جلال، عرضا للملحمة الغنائية الشعرية "قوم يا مصرى" بحضور الدكتور عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، أمس الخميس على قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون، تحت إشراف الفنان يحيى غانم مدير القاعة ضمن احتفالات وزارة الثقافة، بمئوية ثورة ١٩١٩.





وردد جمهور القاعة الأغانى الوطنية التى جسدت الروح الوطنية للشعب المصرى فى فترة ثورة ١٩١٩، كما كان لصوت الفنان "أحمد ماهر" والفنانة "مديحة حمدي" فى إلقاء الأشعار، إضافة قوية للملحمة ألهبت حماس الحضور، وصاحبت اوركسترا الفرقة القومية للموسيقي الشعبية برئاسة الدكتور أسامة زغلول، مطربى الملحمة.





تغنى المطربون "حسن سعد، نهلة خليل، محمد فارس، أحمد سعدون، ميادة سليم، محمد نيازى"، بأغنية " أنا المصرى، قوم يامصرى، يابلح زغلول، يا أمي ليه تبكي، بنت اليوم" كما تغنت المجموعة بأغنية أحسن جيوش فى الأمم جيوشنا، واختتمت الملحمة بأغنية بلادى بلادى، تحت إشراف فنى للدكتور أحمد رفعت والفنان عاطف سعيد.



