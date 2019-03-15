ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

بلادى بلادى فى ختام ملحمة قوم يا مصري احتفالا بمئوية ثورة ١٩

الجمعة 15/مارس/2019 - 01:19 م
صدى البلد
طارق موسى
أقام البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج خالد جلال، عرضا للملحمة الغنائية الشعرية "قوم يا مصرى" بحضور الدكتور عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، أمس الخميس على قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون، تحت إشراف الفنان يحيى غانم مدير القاعة ضمن احتفالات وزارة الثقافة، بمئوية ثورة ١٩١٩.

وردد جمهور القاعة الأغانى الوطنية التى جسدت الروح الوطنية للشعب المصرى فى فترة ثورة ١٩١٩، كما كان لصوت الفنان "أحمد ماهر" والفنانة "مديحة حمدي" فى إلقاء الأشعار، إضافة قوية للملحمة ألهبت حماس الحضور، وصاحبت اوركسترا الفرقة القومية للموسيقي الشعبية برئاسة الدكتور أسامة زغلول، مطربى الملحمة.

تغنى المطربون "حسن سعد، نهلة خليل، محمد فارس، أحمد سعدون، ميادة سليم، محمد نيازى"، بأغنية " أنا المصرى، قوم يامصرى، يابلح زغلول، يا أمي ليه تبكي، بنت اليوم" كما تغنت المجموعة بأغنية أحسن جيوش فى الأمم جيوشنا، واختتمت الملحمة بأغنية بلادى بلادى، تحت إشراف فنى للدكتور أحمد رفعت والفنان عاطف سعيد.

ملحمة "قوم يامصرى" يستمر عرضها حتى اليوم الجمعة فى الثامنة مساء مجانا للجمهور، وهى من إعداد وحوار : محمد عبدالله، مادة فيلمية : صلاح وليد عبد الفتاح، ديكور : محمد خبازة، مساعد مخرج : لبنى الشيخ وهالة الصباح، تنفيذ الاحتفالية : الفنان وليد طه والفنان هاني النابلسى.
بلادى بلادى فى ختام ملحمة قوم يا مصري احتفالا بمئوية ثورة ١٩
بلادى بلادى فى ختام ملحمة قوم يا مصري احتفالا بمئوية ثورة ١٩
بلادى بلادى فى ختام ملحمة قوم يا مصري احتفالا بمئوية ثورة ١٩
بلادى بلادى فى ختام ملحمة قوم يا مصري احتفالا بمئوية ثورة ١٩
بلادى بلادى فى ختام ملحمة قوم يا مصري احتفالا بمئوية ثورة ١٩

ترشيحاتنا

بعد قيادة طهطا للفوز الرابع.. كواليس التعاقد مع الساحر ورفض نجم الزمالك المهمة

أفضل الطرق لعلاج السهو في الصلاة.. تعرف عليها

حادث نيوزيلندا الإرهابي .. سفارة نيوزيلندا بالقاهرة: المسلمون جزء أساسي من مجتمعنا

7 سنن واظب عليها النبي يوم الجمعة

شاهد .. بث مباشر من خطبة الجمعة بمسجد الفتاح العليم

منتجاته تباع في فرنسا وأمريكا.. شادي عليان شاب مصري يصل العالمية بتصميم إكسسوارات حريمي

لحظات نقل المصابين في حادث نيوزيلندا الإرهابي إلى مستشفى كرايستشيرش.. فيديو

التعليم: إعلان نتائج مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين.. غدًا

وزير النقل يتفقد محطة مصر .. ويوجه بتشغيل عربات جولف لنقل كبار السن.. صور

4 أمور تطرد وساوس الشيطان من الذهن.. تعرف عليها

أسامة الأزهري يخطب الجمعة من الفتاح العليم والهنداوي يقرأ القرآن

أسامة الأزهري: حادث نيوزيلندا الإرهابي أسود ومأساوي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة الثقافة: إعادة تشغيل قصر ثقافة قنا بعد توقف 3 سنوات.. صور

مسيرة الجمهورية تصل سرادق انتخابات الصحفيين عقب صلاة الجمعة.. صور

هتاكل إيه النهاردة.. صينية ريش بالخضار ومحشى بطاطس.. الحلو: بارفيه الفراولة

الرئاسة: 20 ألف فدان بتوشكى لزراعة المحاصيل الاستراتيجية ومجتمعات جديدة موازية لوادى النيل .. صور

عاش هنا يوثق صعود ابن الأكراد حتى أصبح أميرا للشعراء وكواليس علاقته الخاصة بالخديوي توفيق وعباس حلمي ونفيه على يد الإنجليز

فيديو

الأرصاد تحذر من طقس غدًا وتناشد المواطنين بالتزام منازلهم .. فيديو
باحث: خنجر توت عنخ آمون مصنوع من أحجار فضائية.. فيديو
حادث نيوزيلندا الإرهابي.. اللحظات الأولى بعد حادث تفجير المسجدين
حادث نيوزيلندا الإرهابي.. الخارجية تطالب بتكثيف الجهود لمحاربة الإرهاب
مدحت صالح يكشف تفاصيل لأول مرة عن حياته.. ويرد على سؤال إيه بيعجبك في الست

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟