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فيس بوك أمام العدالة بسبب فضيحة جديدة بحق مستخدميه .. فيديو

الجمعة 15/مارس/2019 - 10:27 ص
فيسبوك
فيسبوك
ندى فتح الله
عرضت فضائية "سكاي نيوز عربية" تقريرًا خاصا بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وما إذا كان ينتهك خصوصية مستخدميه أم لا.

وذكر التقرير أن موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يخضع لتحقيق جنائي بشأن الاشتباه به لإبرامه عددا من الصفقات مع شركات التكنولوجيا العملاقة التي من شأنها إتاحة الوصول إلى بيانات المستخدمين دون إذنهم.

وأشار التقرير إلى أن البيانات التي تم تقاسمها بين "فيس بوك" والشركات الأخرى تشمل لائحة الأصدقاء وبيانات الاتصال والرسائل الخاصة لمئات الملايين من المستخدمين.

وأضاف التقرير أن إدارة فيس بوك، اعتبرت ان تلك الصفقات تعد جهود غير ضارة لمساعدة مصنعي الهواتف الذكية على توفير ميزات خاصة لمنصات التواصل الاجتماعي.

وباشرت هيئة المحلفين في نيويورك تحقيقها باستدعاء مسؤولين من شركتين من الشركات المشتبه به، واللذان تشتهران بصناعة الهواتف الذكية.

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