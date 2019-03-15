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ديني

أمين الفتوى يحذر من اقتناء كتب السحر: لا تقتربوا منها.. فيديو

الجمعة 15/مارس/2019 - 10:07 ص
أمين الفتوى عن اقتناء
أمين الفتوى عن اقتناء كتب السحر "لا تقتربوا منها"
محمد شحتة
حذر الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من اقتناء كتب السحر ومس الجن للإنس، قائلا "لا تقتربوا من هذه الكتب".

وقال عثمان، خلال لقائه على فضائية "الناس"، إن بعض الناس يكون شغف المعرفة والتطفل على معرفة هذه الأمور وكيفية معالجتها يدفعها إلى التعمق فيها، منوها إلى أن هذا الأمر ليس علما.

وأشار إلى أنه رأى أكثر من حالة تهتم بهذه الكتب يصاب بالمس والسحر ويتأذى من ذلك.

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