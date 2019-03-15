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أخبار البلد

بنك ناصر الاجتماعي يشارك في منصة الأنشطة الطلابية بالجامعة الأمريكية

الجمعة 15/مارس/2019 - 10:03 ص
جانب من مشاركة بنك
جانب من مشاركة بنك ناصر
كتب محمد عبد المنعم
أعلن الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، عن مشاركة البنك في فاعليات منصة الأنشطة الطلابية المقامة فى الجامعة الأمريكية والتى نظمتها مؤسسة شباب القادة من خلال إقامة منصة طلابية تجمع الأنشطة الطلابية من كل الجامعات المصرية لعرض أهدافها والأنشطة التى تعمل عليها بمسابقة تهدف إلى تشجيع الأنشطة الداعمة لتنمية المجتمع، حيث تم عرض 50 نشاطا طلابيا، وشارك البنك في عملية التقييم والتحكيم لهذه الأنشطة.

ويأتي ذلك في إطار حرص البنك على دعم ومساعدة الشباب.

ونوه فاروق إلى أن التعليم يعتبر من أهم أنواع الاستثمار وأن النشاط الطلابي يعتبر عنصرا تعليميا مهما لما له من دور في تنمية شخصية الطالب، وصقل مواهبه وتكوين شخصية قيادية قادرة على التصرف في المواقف وقادرة على التفكير السليم والمتزن.

وأضاف فاروق أن البنك قام أيضا بتعريف الشباب المشارك في المؤتمر ببرنامج التدريب التوظيفي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "وظيفة تك" والذي يقدمه البنك بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات بهدف تدريب الشباب وتوفير فرص عمل لهم من خلال الاستفادة من الكوادر البشرية المتميزة وتأهيلهم وإعدادهم لسوق العمل، حيث يحصل المتدرب فى نهاية البرنامج على فرصة عمل براتب جيد، بعد نجاحه فى إتمام البرنامج التدريبى الذى تتراوح مدته ثلاثة أشهر على أن يقوم البنك بتقديم قروض ميسرة بدون فائدة او مصاريف إدارية تتحمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الالتزامات البنكية والمصرفية للقرض ويسدد المتدربون قيمة القرض بعد حصولهم على الوظيفة من رواتبهم على دفعات تصل إلى 3 سنوات ولن يتم دفع أي قسط إلا بعد تعيين المتدرب في عمله الجديد وبعد أول شهر من استلام العمل.
بنك ناصر الاجتماعي يشارك في منصة الأنشطة الطلابية بالجامعة الأمريكية
بنك ناصر الاجتماعي يشارك في منصة الأنشطة الطلابية بالجامعة الأمريكية

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