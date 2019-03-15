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حوادث

مصرع تاجر وإصابة شخصين في تصادم بصحراوي الإسكندرية

الجمعة 15/مارس/2019 - 11:52 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
لقى تاجر مصرعه وأصيب شخصان آخران بجروح وكدمات وسحجات إثر وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات نقل بالطريق الصحراوى عند الكيلو 103 بنطاق مركز وادى النطرون وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير امن البحيرة بلاغا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى ( طريق الخدمات) الكيلو 103 اتجاه القاهره بدائرة المركز وبالانتقال والفحص والمعاينه تبين حدوث تصادم بين : السيارة رقم ب ن س 5367 ( نقل ) قيادة فتح الله ج ف32 سنة سائق ومقيم رشيد.

والسياره رقم د ق ب 417 ( نقل ) قيادة أحمد ف م 35 سنة سائق ومقيم القطاميه بالقاهره ، السيارة رقم م ق ب 1296/م س ر3257 ( نقل بمقطوره ) قيادة السيد م ع 57 سنة سائق ومقيم منِشأة القناطر بالجيزة.

أثناء سير السيارة الثالثة بالطريق المُشار إليه اختلت عجلت القياده بيد قائدها مما أدى لانحرافها واصطدامها بالسياره الأولى وتوالى اصطدام السياره الثانيه بهما.  

أسفر الحادث عن وفــاة مرافق قائد السيارة الثانية والده فريد م ع 56 سنة تاجر ومقيم بذات العنوان .. وكذا إصابة قائدى السيارات "بجروح وكدمات وسحجات " وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون والمصابين لذات المستشفى للعلاج وتم عمل اللازم لهم وغادروها.

حدثت تلفيات بالسيارات وأزيلت آثار الحادث وبسؤال قائدى السيارات قررا بمضمون ما تقدم ..وتحرر المحضر اللازم المركز وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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