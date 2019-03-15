دبلوماسي: الدول الأفريقية تمتلك المقومات الجاذبة للاستثمار.. فيديو

قال السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن ملتقى الشباب العربي الأفريقي الذي تحتضنه أسوان غدًا يأتي في وقت منتهى الأهمية، حيث إن الدول الأفريقية لابد أن تتعاون مع الدول العربية حتى تحقق التقدم.



وأضاف "الشويمي"، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة، أن الدول العربية لديها المال، والدول الأفريقية لديها المقومات الجاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أنه من الأولى أن تستمر الدول العربية في افريقيا ولا تستثمر في دول أجنبية أخرى.



وتابع "الشويمي" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتمد كثيرًا على الشباب في تحقيق التقدم وقيادة المستقبل وتكوين الصورة الحديثة المتميزة له.



وأكد أن المخرجات التي سوف يخرج بها الملتقى لابد أن يكون لها مجموعات أو لجان تعمل منذ اليوم الأول من انتهائه وتضع جدول أعمال وتوقيتات معينة للوصول إلى أهدافه.

