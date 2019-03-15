ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

دبلوماسي: الدول الأفريقية تمتلك المقومات الجاذبة للاستثمار.. فيديو

الجمعة 15/مارس/2019 - 10:08 ص
دولة نيجيريا- دولة
دولة نيجيريا- دولة أفريقية
ندى فتح الله
قال السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن ملتقى الشباب العربي الأفريقي الذي تحتضنه أسوان غدًا يأتي في وقت منتهى الأهمية، حيث إن الدول الأفريقية لابد أن تتعاون مع الدول العربية حتى تحقق التقدم.

وأضاف "الشويمي"، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة، أن الدول العربية لديها المال، والدول الأفريقية لديها المقومات الجاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أنه من الأولى أن تستمر الدول العربية في افريقيا ولا تستثمر في دول أجنبية أخرى.

وتابع "الشويمي" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتمد كثيرًا على الشباب في تحقيق التقدم وقيادة المستقبل وتكوين الصورة الحديثة المتميزة له.

وأكد أن المخرجات التي سوف يخرج بها الملتقى لابد أن يكون لها مجموعات أو لجان تعمل منذ اليوم الأول من انتهائه وتضع جدول أعمال وتوقيتات معينة للوصول إلى أهدافه.

ترشيحاتنا

عربيتك عطلت على الطريق.. اتصل بـ سيارة الإغاثة تصلك في دقائق

أمين الفتوى يحذر من اقتناء كتب السحر: لا تقتربوا منها.. فيديو

الشرطة النيوزيلندية تلاحق مهاجمي المسجدين وتحذر من هجوم آخر

جنة خضراء على أرض سيناء .. المزارع تغزو الوديان والفواكه تسر الناظرين

بريطانيا تقدم التعازي فى ضحايا الهجوم على مسجدين بـ نيوزيلندا

بعد هجوم المسجدين.. الشرطة النيوزيلندية تفجر عبوة مشبوهة في أوكلاند

شرطة نيوزيلندا تعتقل أربعة بعد إطلاق رصاص في مسجدين

موعد قرعة ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

منفذ هجوم المسجدين في نيوزيلندا يترك رسالة معادية للمهاجرين

لاعب فيديو محترف يحصل على مليون دولار مقابل تجربة لعبة أبيكس ليجيندس

الرئيس السيسي يتفقد عددا من المشروعات التنموية بمنطقة توشكي

عزاء نبيل زكي في مسجد القوات المسلحة بمدينة نصر.. اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة تكشف أناقة إطلالات لقاء الخميسى في عيد ميلادها

منتجاته تباع في فرنسا وأمريكا.. شادي عليان شاب مصري يصل العالمية بتصميم إكسسوارات حريمي

وزير النقل يتفقد محطة مصر .. ويوجه بتشغيل عربات جولف لنقل كبار السن.. صور

عباية عايدة كشفت لغز جثة المعصرة.. الخلاف على ممارسة الجنس وراء الجريمة.. صور

هاني البحيري يخطف أنظار صناع الموضة العالمية في Spanish Arab fashion.. صور

فيديو

اتحاد الكرة يتجاهل لاعبا مصريا شهيرا في منتخب فرنسا
فيس بوك أمام العدالة بسبب فضيحة جديدة بحق مستخدميه .. فيديو
بدء تسجيل أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين.. فيديو
دبلوماسي: الدول الأفريقية تمتلك المقومات الجاذبة للاستثمار.. فيديو
تعرف على الحالة المرورية بطرق العاصمة اليوم الجمعة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟