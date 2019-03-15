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رياضة

الإنتاج الحربي يواجه النجوم في الدوري الممتاز

الجمعة 15/مارس/2019 - 10:13 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
يستضيف فريق كرة القدم الأول بنادي الإنتاج الحربي منافسة النجوم اليوم في تمام الساعة السادسة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الممتاز.

ويسعى فريق الإنتاج الحربي للخروج من كبوة الهزائم التي لحقته الفترة الماضية وحصد الثلاث نقاط بينما يحاول فريق النجوم تحقيق نتيجة ايجابية للابتعاد قليلا عن مراكز الهبوط.

جدير بالذكر أن فريق الإنتاج الحربى يحتل المركز السابع في جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 31 نقطة، بينما جاء فريق النجوم في المركز الأخير برصيد 22 نقطة.

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