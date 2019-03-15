ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وزير الزراعة يقرر حظر سفر لجان الفحص البيطرية للدول المطبقة للمعايير الدولية

الجمعة 15/مارس/2019 - 10:16 ص
وزير الزراعة عز الدين
وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت
جمال صلاح الدين
قرر الدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حظر سفر أية بعثات أو وفود او لجان بيطرية للدول المرجعية التي تطبق المعايير الدولية التي تقرها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لفحص ما يتم استيراده من الحيوانات ولحومها ومنتجاتها ومخلفاتها.

ووفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 340 لسنة 2019، يقتصر سفر اللجان البيطرية إلى الدول التي لم يتم الإشارة إليها في القرار، وذلك استيفاءً لإجراءات الحجر البيطري لكافة الرسائل المستوردة بقرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ولمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

ترشيحاتنا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الجمعة 15 مارس 2019

شرطة نيوزيلندا تعتقل أربعة بعد إطلاق رصاص في مسجدين

بعد قصف 100 هدف فى غزة.. إصابة 4 فلسطينيين بجراح وحروق.. صور

بريطانيا تقدم التعازي فى ضحايا الهجوم على مسجدين بـ نيوزيلندا

الشرطة النيوزيلندية تلاحق مهاجمي المسجدين وتحذر من هجوم آخر

أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-3-2019 في مصر.. فيديو

بلومبرج: مصر تدشن عودتها لتصدير الغاز بأضخم شحنة منذ 5 سنوات

مكتشفة حادث المرج تروي تفاصيل معرفتها بخيوط جريمة الأب والأم.. فيديو

20 صورة تكشف أناقة إطلالات لقاء الخميسى في عيد ميلادها

صيام البشرة صيحة جديدة في عالم التجميل

اغتيال زعيم أكبر مافيا في أمريكا أمام منزله على طريقة أفلام هوليوود.. فيديو

تفاصيل اكتشاف قبر أول شهيد من طلاب الجامعة بمظاهرات كوبري عباس 1935

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة تكشف أناقة إطلالات لقاء الخميسى في عيد ميلادها

منتجاته تباع في فرنسا وأمريكا.. شادي عليان شاب مصري يصل العالمية بتصميم إكسسوارات حريمي

وزير النقل يتفقد محطة مصر .. ويوجه بتشغيل عربات جولف لنقل كبار السن.. صور

عباية عايدة كشفت لغز جثة المعصرة.. الخلاف على ممارسة الجنس وراء الجريمة.. صور

هاني البحيري يخطف أنظار صناع الموضة العالمية في Spanish Arab fashion.. صور

فيديو

اتحاد الكرة يتجاهل لاعبا مصريا شهيرا في منتخب فرنسا
فيس بوك أمام العدالة بسبب فضيحة جديدة بحق مستخدميه .. فيديو
بدء تسجيل أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين.. فيديو
دبلوماسي: الدول الأفريقية تمتلك المقومات الجاذبة للاستثمار.. فيديو
تعرف على الحالة المرورية بطرق العاصمة اليوم الجمعة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟