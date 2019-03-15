وزير الزراعة يقرر حظر سفر لجان الفحص البيطرية للدول المطبقة للمعايير الدولية

قرر الدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حظر سفر أية بعثات أو وفود او لجان بيطرية للدول المرجعية التي تطبق المعايير الدولية التي تقرها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لفحص ما يتم استيراده من الحيوانات ولحومها ومنتجاتها ومخلفاتها.



ووفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 340 لسنة 2019، يقتصر سفر اللجان البيطرية إلى الدول التي لم يتم الإشارة إليها في القرار، وذلك استيفاءً لإجراءات الحجر البيطري لكافة الرسائل المستوردة بقرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ولمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.