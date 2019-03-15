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أخبار العالم

شاهد.. لحظة القبض على أحد منفذي هجوم المسجدين بنيوزيلندا

الجمعة 15/مارس/2019 - 10:31 ص
سمر صالح
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة، مقطع فيديو يظهر لحظة القبض على أحد منفذي هجوم المسجدين بنيوزيلندا.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن مطلق النار هو مواطن أسترالي يميني متطرف، كان ينشر بشكل متكرر على حسابه في Twitter صورًا لبندقيته وعليها بعض العبارات المتطرفة.

وألقت شرطة نيوزيلندا القبض على أربعة أشخاص اليوم الجمعة بعد إطلاق رصاص في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش.

وقال مفوض شرطة نيوزيلندا مايك بوش للصحفيين في ولنجتون "إنه تم احتجاز أربعة أشخاص ،ثلاثة رجال وامرأة".

وأضاف:" تلقينا بضعة بلاغات بوجود عبوات ناسفة بدائية الصنع مثبتة في مركبات وتمكنا من إبطال مفعولها".


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