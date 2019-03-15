بدء تسجيل أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين.. فيديو

عرضت فضائية إكسترا نيوز، اليوم الجمعة، تقريرًا يرصد بدء تسجل أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين.



وبدأت عملية التسجيل في تمام الساعة العاشرة صباحًا، على أن تستمر حتى الثانية عشر ظهر اليوم، تمهيدًا لانطلاق انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة والنقيب.



وتوافد أعداد كبيرة من الصحفيين للاشتراك في عملية التسجيل، كما أن النقابة تحوي حاليًا مركز صحفي وإعلامي لتسهيل عمل الصحفيين ومتابعة العملية الانتخابية عن كثب.

