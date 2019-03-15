نانسي عجرم ليست الأولى.. نجمات استعدن رشاقتهن بعد الولادة بأيام

أبهرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور الأنستجرام، بإطلالتها ورشاقتها اللافتة، وذلك بعد أيام قليلة منذ ولادتها ابنتها الثالثة "ليا"، حيث ظهرت نانسي فى الصورة بإطلالة أنيقة وقوام رشيق لافت أنظار جمهورها.
وهناك الكثير من النجمات والمشاهير حول العالم تألقن بقوامهن الرشيق بعد الولادة بأيام ولم تكن نانسي عجرم الأولى، وفى هذا السياق نرصد لكم فيما يلى أبرز المشاهير اللاتى استعدن رشاقتهن بعد الولادة بأيام قليلة.
ثم تخلصت تدريجيًا من حوالي 22 كيلوغرامًا اكتسبتها خلال الحمل، دون أن تشعر بالرغبة في تناول الأطعمة السريعة التحضير.
وهناك الكثير من النجمات والمشاهير حول العالم تألقن بقوامهن الرشيق بعد الولادة بأيام ولم تكن نانسي عجرم الأولى، وفى هذا السياق نرصد لكم فيما يلى أبرز المشاهير اللاتى استعدن رشاقتهن بعد الولادة بأيام قليلة.
- كيت ميدلتون
- أنجلينا جولي
- كارمن سليمان
- المغنية العالمية بيونسيه
- ريم السعيدى
- كيم كارداشيان
ثم تخلصت تدريجيًا من حوالي 22 كيلوغرامًا اكتسبتها خلال الحمل، دون أن تشعر بالرغبة في تناول الأطعمة السريعة التحضير.
- أمل كلونى
- بلقيس فتحي
- سيرين عبد النور