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مرأة

نانسي عجرم ليست الأولى.. نجمات استعدن رشاقتهن بعد الولادة بأيام

الجمعة 15/مارس/2019 - 04:31 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
هاجر هانئ
أبهرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور الأنستجرام، بإطلالتها ورشاقتها اللافتة، وذلك بعد أيام قليلة منذ ولادتها ابنتها الثالثة "ليا"، حيث ظهرت نانسي فى الصورة بإطلالة أنيقة وقوام رشيق لافت أنظار جمهورها.

وهناك الكثير من النجمات والمشاهير حول العالم تألقن بقوامهن الرشيق بعد الولادة بأيام ولم تكن نانسي عجرم الأولى، وفى هذا السياق نرصد لكم فيما يلى أبرز المشاهير اللاتى استعدن رشاقتهن بعد الولادة بأيام قليلة.


  • كيت ميدلتون
استطاعت استرداد رشاقتها سريعا، حيث صرحت بأنها من تحرص على التمارين الرياضية والمشي، والمواظبة على اليوجا، وامتنعت عن تناول اللحوم وعوضتها بالخضراوات والفواكه الطازجة. 


  • أنجلينا جولي
مارست أنجلينا رياضة Pilates بشكل غير منتظم لتستعيد رشاقتها، إلى جانب النظام الغذائي الصحي الذي التزمت به. إلا أنها تؤكد أن العناية بالأطفال وحدها كفيلة بمساعدة الأم على التخلص من تلك الكيلوجرامات الزائدة التي اكتسبتها خلال الحمل.


  •  كارمن سليمان
بعد حوالي 40 يوما على ولادتها لطفلها الأول؛ أحيت الفنانة كارمن سليمان حفلًا غنائيًا، وظهرت خلاله بإطلالة كلاسيكية هادئة حيث ارتدت ملابس باللون الأسود وفضلت البنطلون عن الفستان، حيث بدت بكامل رشاقتها.

  • المغنية العالمية بيونسيه
رغم إنجابها إلا أنها تتمتع برشاقة غير طبيعية لكنها تعترف بمقدار التعب والتمارين التي مرت بها لتفقد حوالي 27 كيلوجرام من وزنها، فعاشت لفترة تتناول الخس فقط إلى جانب المشي على جهاز المشي.

  • ريم السعيدى
بعد أقل من أسبوعين على إنجابها طفلتها الأولى، بدأت عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي تستعرض رشاقتها، من خلال صور نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها بقوام رشيق لم يتأثر بالحمل أو بمظاهر أوائل أيام الأمومة في حياتها.


  • كيم كارداشيان
تخلصت من 22 كيلوجرامًا، حي ساعدها نظام Atkins على التخلص من الوزن الزائدة الذى اكتسبته أثناء حملها بابنتها «نورث» شيئًا فشيئًا، وترتكز الحمية على البروتينات الخالية من الدهون والدهون الجيدة كالأفوكادو والمكسرات، إضافةً إلى الخضر والجبنة.
ثم تخلصت تدريجيًا من حوالي 22 كيلوغرامًا اكتسبتها خلال الحمل، دون أن تشعر بالرغبة في تناول الأطعمة السريعة التحضير.


  • أمل كلونى
استطاعت المحامية اللبنانية أمل علم الدين زوجة الفنان الأمريكي الشهير جورج كلوني إلى شهرين لتستعيد رشاقتها بعد أن وضعت توأمها، اليكساندرا وايللا، وخطفت أمل الأنظار بأناقتها وبجسدها النحيل الذي يبدو أنه لم يتأثر كثيرا بالولادة.


  •  بلقيس فتحي
فاجأت الفنانة بلقيس، جمهورها، باستعادة رشاقتها بعد وقت قصير من ولادتها ابنها "تركي"؛ وهو ما ظهر واضحا من خلال صورها التي نشرتها عبر "انستغرام"، وكشفت مؤخرًا الحيلة التي ساعدتها على خسارة الوزن الزائد الذي اكتسبته خلال الحمل، كتبت "بلقيس"، ردًا على إحدى المتابعات عبر "إنستجرام": "حاولي الأمتناع عن تناول الخبز والرز ، وتناول كميات كبيرة من الماء والعصائر، بالإضافة إلى السلطة وخضار وفواكه وبروتينات، وعدم الإفراط فى تناول الحلويات واللحوم الحمراء، الامتناع عن المشروبات الغازية والعصائر الصناعية والسكر".

  • سيرين عبد النور
كشفت عن أنها لا تفضل اتباع أي حمية غذائية؛ بل تعتمد على المبادئ الأساسية لإنقاص الوزن، كتنظيم الوجبات اليومية، بشكل متوازن وصحي، إلى جانب ممارسة الرياضة بانتظام، بالإضافة إلى المشي والسباحة، وأكدت أن الرشاقة تمنح الطاقة والمرونة اللازمين للقيام بالمجهود البدني أثناء العمل، وتهتم بصحة شعرها، من خلال تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "E".
نانسي عجرم ليست الأولى.. نجمات استعدن رشاقتهن بعد الولادة بأيام
نانسي عجرم ليست الأولى.. نجمات استعدن رشاقتهن بعد الولادة بأيام
نانسي عجرم ليست الأولى.. نجمات استعدن رشاقتهن بعد الولادة بأيام
نانسي عجرم ليست الأولى.. نجمات استعدن رشاقتهن بعد الولادة بأيام
نانسي عجرم ليست الأولى.. نجمات استعدن رشاقتهن بعد الولادة بأيام
نانسي عجرم ليست الأولى.. نجمات استعدن رشاقتهن بعد الولادة بأيام
نانسي عجرم ليست الأولى.. نجمات استعدن رشاقتهن بعد الولادة بأيام
نانسي عجرم ليست الأولى.. نجمات استعدن رشاقتهن بعد الولادة بأيام
نانسي عجرم ليست الأولى.. نجمات استعدن رشاقتهن بعد الولادة بأيام

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