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منوعات

فقدت بيتها وعملها وتركها زوجها.. فتاة كينية تضع طفلها في حديقة العامة

الجمعة 15/مارس/2019 - 04:11 م
صدى البلد
مريم صليب
ظروفها القاسية اضطرها إلى أن تضع طفلها الأول في حديقة مفتوحة بسبب سوء حالتها الماضية والمعيشية لجأت إلى أن تضع طفلها الأول في الشارع.

ذكرت صحيفة "ستاندرد ميديا" الكينية أن فتاة تسمى ريبيكا أتينو البالغة من العمر 20 عاما، وضعت طفلها في إحدى الحدائق العامة العاصمة نيروبي بعد أن طردت من العمل.

واضطرت الفتاة نظرا لطردها مالك الغرفة التي تسكن بها وتركها زوجها وغادر، شعرت بآلام الولادة لم تجد سوى أن تستلقي على الأرض في إحدى الحدائق العامة.

ووضعت "أتينو" طفلها دون مساعدة أحد، ولكن رآها أحد حراس الحديقة في حالة يرثى لها هي والجنين بعد أن غطته بمعطفها، وطلب لها الإسعاف وتم نقلها للمستشفى.

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