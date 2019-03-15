اكتشاف المواهب وتنمية المهارات بثقافة البحر الأحمر

عقدت مكتبة الطفل والشباب بالقصير التابعة لفرع ثقافة البحر الأحمر ورشة لاكتشاف المواهب بالتعاون مع مدرسة عمر بن عبدالعزيز الإعدادية بالقصير؛ حيث قام الطلاب بعرض مواهبهم المختلفة في" الإلقاء الشعري، العزف الموسيقى ، الغناء ، التمثيل ،الألعاب الرياضية".





كما تظم قصر ثقافة أبورماد بعمل ورشة فنية للرسم الحر علي ورق البريستول بأقلام الفلوماستر والخشب.





وفى بيت ثقافة الحمراوين أقيمت ورشة فنية بيئية لعمل الحلي والأكسسورات بالتعاون مع مدارس سيتي سكول الخاصة للغات، بهدف تعليم حرفة تراثية وهي كيفية صناعة الحلي و الاكسسوارات .





بينما أقام قصر ثقافة الشلاتين دورى في المعلومات العامة حيث تنافست مدرسة اللواء سعد أبوريدة الإعدادية الثانوية، مع معهد الشيخ حسن العطار الأزهرى في ثانى أيام دورى العباقرة للمعلومات العامة.



