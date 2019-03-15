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ثقافة

اكتشاف المواهب وتنمية المهارات بثقافة البحر الأحمر

الجمعة 15/مارس/2019 - 01:25 م
اكتشاف المواهب
اكتشاف المواهب
جمال الشرقاوي
عقدت مكتبة الطفل والشباب بالقصير التابعة لفرع ثقافة البحر الأحمر ورشة لاكتشاف المواهب بالتعاون مع مدرسة عمر بن عبدالعزيز الإعدادية بالقصير؛ حيث قام الطلاب بعرض مواهبهم المختلفة في" الإلقاء الشعري، العزف الموسيقى ، الغناء ، التمثيل ،الألعاب الرياضية". 

كما تظم قصر ثقافة أبورماد بعمل ورشة فنية للرسم الحر علي ورق البريستول بأقلام الفلوماستر والخشب. 

وفى بيت ثقافة الحمراوين أقيمت ورشة فنية بيئية لعمل الحلي والأكسسورات بالتعاون مع مدارس سيتي سكول الخاصة للغات، بهدف تعليم حرفة تراثية وهي كيفية صناعة الحلي و الاكسسوارات.

بينما أقام قصر ثقافة الشلاتين دورى في المعلومات العامة حيث تنافست مدرسة اللواء سعد أبوريدة الإعدادية الثانوية، مع معهد الشيخ حسن العطار الأزهرى في ثانى أيام دورى العباقرة للمعلومات العامة.

وبالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بالبحر الأحمر أقام بيت ثقافة القصير احتفالية خاصة بعيد الأم وسط  حشدكبير من أهالى المدينة ولفيف من القيادات و ذلك بقاعة نقابة المعلمين بالقصير ، تضمنت مجموعة من الأغانى عن الأم، إلي جانب أمسية شعرية وعدد من الاستعراضات الغنائية و اسكتش عن تضحيات الأم وعزف علي الناي لفريق بيت ثقافة القصير.

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