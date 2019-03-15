حكاية بلدة غريبة اختفت من الوجود وبقى اسمها في البرديات العربية

بلدة لها اسم غريب وقصة ربما أغرب، حيث كانت مدينة واندثرت ولم يبق لها أثر، وقد كانت كورة – أى مدينة كبيرة – بصعيد مصر تتبع الأعمال الأسيوطية – أى أنها من توابع أسيوط.



ما سبق ينطبق على قهقوة التي كشف لنا قصتها د.محمد أحمد عبد اللطيف أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية بجامعة المنصورة ومساعد وزير الآثار السابق، وقال إنه حاليًا فوق أنقاضها بنيت قرية الدوير التابعة لمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط.



وهذا الكلام عن هذه البلدة يعنى أنها كانت ذات تاريخ عريق، ولكن لم يكن يقال ذلك بدون دليل مادى، وبالفعل فقد كشف علماء الآثار عن وجود اسم هذه البلدة بلفظ قهقوة وأحيانًا قهقاوة فى عديد من البرديات العربية المهمة المحفوظ قليل منها بدار الكتب المصرية بالقاهرة.



والباقى محفوظ فى عديد من البلدان الأوربية وخاصة ضمن مجموعة مكتبة جون رايلندرز بمانشستر بإنجلترا وغيرها مثل معهد البرديات التابع لجامعة هايدلبرج بألمانيا والمكتبة الوطنية فى مدينة فينا بالنمسا.



ومما يدل أيضًا على عراقة هذه البلدة قهقوة – أو حاليًا الدوير – أنها ذكرت فى كتاب قدامه وكتاب القضاعى، بأن قهقوة تقع بين كورتى شطب وأخميم وفى معجم البلدان قهقوة كورة بصعيد مصر.



وكانت قهقوة معروفة بكورتها من عهد الفتح العربى، وفى سنة 427 هـ/ 1035م أمر الخليفة الفاطمى المستنصر بالله بإبطال الكور الصغيرة – أى المدن الصغيرة – وكان عددها ثمانين كورة، وتقسيم مصر إلى ثلاث وعشرين كورة كبيرة – وهو ما يشبه حاليًا المحافظات بالتقسيم الإدارى المعمول به الآن – وبذلك ألغيت كورة قهقوة.



ويبدو أنه لثقل اسم هذه البلدة على النطق ومجاورتها لناحية سدفا – حاليًا مركز صدفا بمحافظ أسيوط – ولأنها أقل منها عمرانا سميت سديفة تصغير سدفة، وبالفعل فقد ذكرها ابن دقماق فى القرن 9هـ/ 15م مع سدفة وقال أنها تدر دخلا للدولة مقداره ثمانية آلاف دينار ومساحتها ستة آلاف وخمسمائة وستون فدانا.