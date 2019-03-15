وزير الآثار يبحث مع سفير النمسا وضع اتفاقية للتطوير المتحفي وتدريب الأثريين

استقبل الدكتور خالد العناني وزير الآثار، السفير جورج شتيلفريد سفير دولة النمسا بالقاهرة، لبحث دعم سبل التعاون بين البلدين فى مجال العمل الأثري.



وطبقا لبيان وزارة الآثار منذ قليل، جاء اللقاء لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال العمل الأثري والمتاحف وتبادل الخبرات في مجال الترميم والمتاحف في ظل ما تسعى اليه الوزارة للانتهاء من مشاريع قومية كبيرة اهمها المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة.



كما ناقشا خلال الاجتماع امكانية وضع اتفاقية مشتركة بين البلدين تهدف الي تطوير مجال العمل المتحفي وتدريب الأثريين وتبادل الخبرات.