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بين الناس

مواطن يشكو من انتشار الكلاب الضالة بمنطقة شبرا

الجمعة 15/مارس/2019 - 12:03 م
صدى البلد
احمد قطب
أرسل القارئ أحمد ميدو ، المقيم بشارع الدكتور حسن كامل بالساحل فى منطقة شبرا بمحافظة القاهرة، رسالة لخدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد"، يشكو انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة.

وقال"ميدو": "نحن سكان شارع الدكتور حسن كامل نعاني من انتشار أعداد كبيرة من الكلاب الضالة، الأمر الذى يصيبنا بالفزع والخوف، خاصة الأطفال ويمنعهم فى أوقات كثيرة من النزول من المنازل"، مطالبا المسئولين بحل المشكلة رأفة بحال الأهالى والأطفال.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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