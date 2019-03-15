مواطن يشكو من انتشار الكلاب الضالة بمنطقة شبرا

أرسل القارئ أحمد ميدو ، المقيم بشارع الدكتور حسن كامل بالساحل فى منطقة شبرا بمحافظة القاهرة، رسالة لخدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد"، يشكو انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة.



وقال"ميدو": "نحن سكان شارع الدكتور حسن كامل نعاني من انتشار أعداد كبيرة من الكلاب الضالة، الأمر الذى يصيبنا بالفزع والخوف، خاصة الأطفال ويمنعهم فى أوقات كثيرة من النزول من المنازل"، مطالبا المسئولين بحل المشكلة رأفة بحال الأهالى والأطفال.



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