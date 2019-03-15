مدحت صالح يكشف تفاصيل لأول مرة عن حياته.. ويرد على سؤال إيه بيعجبك في الست

استضافت التونسية لطيفة، أمس الخميس المطرب المصري مدحت صالح، وحكى صالح تفاصيل لأول مرة عن حياته الشخصية، وما يثير إعجابه بالسيدات.



واستهل مدحت صالح، حواره مع لطيفة، في برنامجها "حكايات لطيفة"، الذي يُعرض على قناة "DMC"، بغناء أغنية "ولا تسوى دموع"، الأمر الذي لاقى إعجاب كبير من لطيفة، وقالت: "أنا بموت في صوتك يا مدحت وبموت في الغنوة دي".



ومازحت "لطيفة"، صالح قائلة:" بيقولوا عليك العاشق المجنون، طب إيه اللي بيعجبك في الستات، حلاوتها ولا حلاوة روحها ولا ذكائها ولا ثقافتها"، فرد ضاحكًا: "والله شوفي مراتي وتقدري تعرفي أنا ارتبطت بيها ليه".



وأشار مدحت صالح، إلى أنه لا يوجد حب قائم على جزئية واحدة فقط، قائلا: "الحب بيبقى لكشة واحدة"، مضيفا أن الإنسان بطبيعته مليء بالتناقضات، كما أن زوجته التي تُعد أقرب الناس إليه قبلته بكل عيوبه وميزاته.



وأكد صالح، أن زوجته الأخيرة التي تزوجها منذ عشر سنوات، جعلته يشعر أنه امتلك الدنيا وما فيها، موضحًا أنه ليس هناك فرق بين حبه لزوجته أثناء الخطوبة وما بعد الزواج، طالما الحب قائم على الشفافية والنقاء وحب الحياة.



وتابع: :" أنا أول ما أدخل البيت بستسلم وأبقى تحت أمر الهانم"، موضحًا أن الخيانة لا تأتي إلا بأسباب، ولا يعتقد أن تكون الزوجة تتعامل بشكل جيد مع زوجها وتخونه بعد ذلك.



وأوضح: "لو الواحدة زوجها يتعامل معها بشكل محترم وطيب وحب ونقاء لو خانته تبقى بتخون ربنا وبتخون نفسها، مش بتخون زوجها، ولو حتى الواحد عنده مبررات للخيانة برضوا مينفعش يخون، أنا بصراحة زوج مخلص بنسبة 110%".



وفى نفس السياق قال إن أغلى حلم يتمنى تحقيقه أن أبناءه يكونوا في أحسن حال، وأن يظل راجل جيد في نظر السيدة التي تعيش معه، وهي زوجته، وهو حلم يراوده بشكل يومي معلقًا:" بحب بنتي أوي لأن فيها مني كتير، بحبها أكتر من أخيها".



وعن ارتدائه سلاسل فضة باستمرار، قال مدحت صالح: "بحب السلاسل الفضة أوي، أي حاجة تعملي راحة نفسية بحبها، وعلى فكرة مراتي هي اللي جبتلي السلسلة اللي معايا دي".



وكشف صالح، أن نجله "أدهم" يبلغ من العمر 29 عامًا، وحقق نجاحات كبيرة في الإخراج، ولكنه أقدم مؤخرًا على الغناء، وانتج ألبوما لنفسه، موضحًا أن أدهم يُحب الغناء بشكل كبير وقرر أن يخوض هذه التجربة، ورغم ذلك يرى أنه مخرج رقم واحد عن كونه مُغني.



وأضاف أن نجله لم يمر بالصعوبات التي واجهته طيلة رحلته الغنائية، مستطردًا: "أنا مفيش بيت أو سطوح في شبرا إلا وغنيت فيه".



فيما قالت لطيفة، أنها تُحب منطقة شبرا كثيرًا، وتحب أهالي تلك المنطقة لأنهم يتمتعون بالشهامة والبساطة والحلاوة والجدعنة، وتنوي زيارة تلك المنطقة، فرد عليها مدحت صالح: "إنتي تنوي زيارة أي حته في شبرا، وأي حته في مصر".

