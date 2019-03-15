التعليم تصدر قرارا بشأن استمارة امتحانات الصف الأول الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الرسمي على الانترنت ، أنه تمت إتاحة الفرصة لمراجعة البيانات التفصيلية لطلاب الصف الأول الثانوى من خلال ايقونة استمارة التلميذ.



وقالت الوزارة : لقد تبين وجود العديد من الأخطاء فى تسجيل بيانات اللغة الاولى و الثانية لطلاب اولى ثانوي بمختلف المدارس ، مما يؤثر على المواد المتقدم لها فى الاختبار الإلكترونى، ولـــذا تم فتح استمارة التلميذ للمدرسة مرة أخرى وذلك لتدقيق ومراجعة بيانات الطلبة والتأكيد على اللغة الأولى واللغة الثانية والعنوان والتليفون لجميع الطلبة ، وذلك حتى يوم الاثنين الموافق 18 مارس 2019 صباحًا.



وأوضحت الوزارة أنه سيتم سحب نسخة نهائية للجنة الامتحانات، مشددة على سرعة التنبيه على جميع المدارس الثانوى بالدخول و المراجعة على بيانات الطلبة في اسرع وقت ممكن.