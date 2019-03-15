استقبال بطلة رفع الاثقال بعد حصولها على 3 ميدليات ذهبية

ناشد النائب أحمد البعلى عضو مجلس النواب، وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى بضرورة إنشاء صالة ألعاب قوى فى مركز شباب المحسمة بمدينة القصاصين الجديدة بالإسماعيلية، لافتا إلى أن هذا المركز أخرج العديد من البطولات على المستوى المحلى والعالمى.



وتابع البعلى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن نعمة سعيد بطلة العالم فى رفع الاثقال حصلت على ثلاث ميداليات ذهبية من أمريكا، هى أحد أبناء محافظة الإسماعيلية وسيتم استقبالها اليوم بمطار القاهرة الدولى بحضور مساعد الشباب والرياضة، والكابتن هانى على مدير مركز شباب المحكمة، بالإضافة إلى أهالي المحافظة.



وأكد النائب ضرورة تجديد مراكز شباب الاسماعيلية ووجود صالة ألعاب قوى، قائلا: "صالة الألعاب بمركز المحسمة 3 أمتار فى 4 أمتار وعليه نناشد الوزير بسرعة انشاء واحدة تليق بالبطولات الموجودة بالفعل".