مؤسسة البناء الإنساني تناقش سيرة مرشح جائزة نوبل عام 1939 غدا

تستضيف مؤسسة البناء والتنمية، ندوة ثقافية فى السابعة من مساء غد السبت، تتناول فكر ووجدان الشيخ طنطاوى جوهرى مرشح نوبل لعام 1939، من خلال حفل توقيع ومناقشة كتاب "فى مناقب الشيخ طنطاوي جوهري"، لتلميذه زكريا أحمد رشدي الإسكندري.





الكتاب إصدار جديد يجمع ما بين الوثيقة التاريخية التي توثق لحياة الشيخ الجوهري، أول مصري يرشح لجائزة نوبل لدعوته للسلام العالمي وبين التأكيد على الريادة المصرية في كافة المجالات.





الكتاب صادر عن مشروع النشر أحد مشروعات مؤسسة البناء الإنساني والتنمية ، ومن إعداد ومراجعة د.فتحى صالح، حفيد الشيخ طنطاوى جوهري، وهو المؤسس والمدير الشرفى لمركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى التابع لمكتبة الإسكندرية.





قال د. فتحى صالح إن الكتاب من الحجم الكبير وحرصنا فيه على توثيق كل معلومة ذكرت فيه بالمستندات، ويعد الكتاب من الكتب المرجعية بحيث يستطيع الدارسين والمهتمين من الرجوع اليه فى اى معلومة تاريخية تخص عصره.





وأشار إلى أن الشيخ طنطاوي جوهري العالم المصري والذي رشحه د. مصطفى مشرفه لجائزة نوبل للسلام عام 1939، ويعتبر مثالًا فريدًا للشيخ الأزهري والعالم الشامل الذي يجمع في علمه بجانب المعرفة الدينية من فقه وتفسير، الجوانب الأخرى من علوم طبيعية مثل الفلك والنبات والجغرافيا والفيزياء، انطلاقًا من حبه للتأمل في الكون وقوانينه كجزء من الدين.



