ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

مؤسسة البناء الإنساني تناقش سيرة مرشح جائزة نوبل عام 1939 غدا

الجمعة 15/مارس/2019 - 02:53 م
الشيخ طنطاوى جوهرى
الشيخ طنطاوى جوهرى
جمال الشرقاوي
تستضيف مؤسسة البناء والتنمية، ندوة ثقافية فى السابعة من مساء غد السبت، تتناول فكر ووجدان الشيخ طنطاوى جوهرى مرشح نوبل لعام 1939، من خلال حفل توقيع ومناقشة كتاب "فى مناقب الشيخ طنطاوي جوهري"، لتلميذه زكريا أحمد رشدي الإسكندري.

الكتاب إصدار جديد يجمع ما بين الوثيقة التاريخية التي توثق لحياة الشيخ الجوهري، أول مصري يرشح لجائزة نوبل لدعوته للسلام العالمي وبين التأكيد على الريادة المصرية في كافة المجالات.

الكتاب صادر عن مشروع النشر أحد مشروعات مؤسسة البناء الإنساني والتنمية ، ومن إعداد ومراجعة د.فتحى صالح، حفيد الشيخ طنطاوى جوهري، وهو المؤسس والمدير الشرفى لمركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى التابع لمكتبة الإسكندرية.

قال د. فتحى صالح إن الكتاب من الحجم الكبير وحرصنا فيه على توثيق كل معلومة ذكرت فيه بالمستندات، ويعد الكتاب من الكتب المرجعية بحيث يستطيع الدارسين والمهتمين من الرجوع اليه فى اى معلومة تاريخية تخص عصره.

وأشار إلى أن الشيخ طنطاوي جوهري العالم المصري والذي رشحه د. مصطفى مشرفه لجائزة نوبل للسلام عام 1939، ويعتبر مثالًا فريدًا للشيخ الأزهري والعالم الشامل الذي يجمع في علمه بجانب المعرفة الدينية من فقه وتفسير، الجوانب الأخرى من علوم طبيعية مثل الفلك والنبات والجغرافيا والفيزياء، انطلاقًا من حبه للتأمل في الكون وقوانينه كجزء من الدين.

وقد بلغت مؤلفات الشيخ "طنطاوي جوهري" ما فوق الثلاثين كتابًا، أهمها تفسيره للقرآن الكريم والمسمى بـ"الجواهر" وكذلك كتاباه "أحلام في السياسة" و "أين الإنسان" وهما كتابان يدعوان للسلام العالمي، مما حدا بالحكومة المصرية للتقدم باسم الشيخ "طنطاوي" للترشيح لجائزة نوبل للسلام بترشيح من الدكتور "مصطفى مشرفة" عميد كلية العلوم آنذاك والدكتور "عبد الحميد سعيد" عضو البرلمان ورئيس الجمعية العالمية للشبان المسلمين. إلا أن القدر عاجل العالم الجليل، حيث إن جائزة نوبل لا تمنح إلا لعبقري يكون على قيد الحياة.

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يتجاهل لاعبا مصريا شهيرا في منتخب فرنسا

الرئيس السيسي يتفقد عددا من المشروعات التنموية بمنطقة توشكي

التعليم تبدأ توزيع شريحة تابلت أولى ثانوي على الطلاب.. الأحد

حادث نيوزيلندا الإرهابي.. اللحظات الأولى بعد حادث تفجير المسجدين

وزير النقل يتفقد محطة مصر .. ويوجه بتشغيل عربات جولف لنقل كبار السن.. صور

خطيب الحرم المكي يحذر من غفلة انتشرت بين الكثيرين تعرضهم للهلاك

ميدو ناعيا ضحايا حادث نيوزيلندا الإرهابى : رحم الله الشهداء

معلومات عن منفذ هجوم المسجدين في نيوزيلندا

أفضل الطرق لعلاج السهو في الصلاة.. تعرف عليها

تعرف على مواجهات دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا

تعرف على ملهم الفكرة الإرهابية لسفاح مسجدي نيوزيلندا

لحظات نقل المصابين في حادث نيوزيلندا الإرهابي إلى مستشفى كرايستشيرش.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سارة نخلة تتألق بفستان مخملى أحمر.. صور

وزيرة الثقافة: إعادة تشغيل قصر ثقافة قنا بعد توقف 3 سنوات.. صور

مسيرة الجمهورية تصل سرادق انتخابات الصحفيين عقب صلاة الجمعة.. صور

هتاكل إيه النهاردة.. صينية ريش بالخضار ومحشى بطاطس.. الحلو: بارفيه الفراولة

الرئاسة: إنشاء أكبر مزرعة بمساحة 60 ألف فدان لإنتاج التمور والعنب بتوشكى ومجتمعات عمرانية جديدة موازية.. صور

فيديو

فيديوجراف| أكبر أزمة في تاريخ فيسبوك
خبير: التجارة البينية بين مصر وأفريقيا لا تتناسب مع تاريخهم.. فيديو
فيديوجراف| فلاديمير بوتين.. قائد أعاد للدب الروسي هيبته‎
شاهد.. اكتمال النصاب القانوني لعمومية نقابة الصحفيين
محافظة الفيوم تبدأ الاحتفال بالعيد القومى.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟