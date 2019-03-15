هتاكل إيه النهاردة.. صينية ريش بالخضار ومحشى بطاطس.. الحلو: بارفيه الفراولة

هتاكل إيه النهاردة؟ سؤال يُحيّر عددًا كبيرًا من الرجال عند توجيهه لهم؛ لكنه مهم جدا بالنسبة للمرأة لأنها لا تحب أن تقضى وقتًا طويلًا فى إعداد الطعام، وفى النهاية قد لا يعجب أفراد الأسرة، كما أن التفكير فى إعداد قائمة طعام مختلفة كل يوم من أكثر الأمور المرهقة على الإطلاق.





ونعرض في السطور التالية، مجموعة من الأكلات الشهية المتنوعة التي تساعدكم على إعداد سفرة شهية رائعة.





الطبق الرئيسى

صينية ريش بالخضار غادة التلى

مقادير

كيلو ريش

بطاطس

جزر

كوسة

مشروم

بصل

ثوم

طماطم

ملح فلفل أسود

ملعقة صغيرة بهارات

ملعقة صغيرة كركم

ملعقة صغيرة حبهان مطحون

بقدونس

زيت





طريقة عمل ريش بالخضار

* تتبل الريش بالملح و الفلفل ثم تشوح فى زيت على النار

* ترفع الريش ثم يشوح البطاطس والبصل والثوم والجزر والكوسة والطماطم والمشروم فى نفس الطاسة على النار

* يضاف الملح والفلفل الاسود والبهارات والكركم والحبهان

* يوضع الخضار و الريش فى قالب بايركس ثم يغطى بورق الفويل و يوضع بالفرن حتى تمام التسوية

* يزين برشة بقدونس و يقدم بالهنا.





الطبق الجانبى:

محشى بطاطس نجلاء الشرشابى.

مقادير

بطاطس

لحمة معصجة

عصير طماطم

بصل

ثوم

ملح فلفل أسود





طريقة عمل محشى بطاطس:

* يشوح البصل والثوم فى الزيت على النار ثم يضاف الملح والفلفل الأسود ثم عصير الطماطم

* تقور البطاطس وتقلى فى الزيت ثم تحشى البطاطس بخليط اللحمة المعصجة

* يضاف خليط الطماطم على البطاطس المحشية فى بايركس

* توضع فى الفرن حتى تمام النضج ثم تقدم بالهنا.





الحلو

بارفيه الفراولة لغادة التلى





مقادير بارفيه الفراولة

كوب جيلي فراولة

كوب فراولة طازجة

2 كوب كريمة

2 مغلف كريمة بودرة

ماء مغلى

فراولة للزينة

نعناع للزينة





طريقة عمل بارفيه الفراولة:

* يسخن الماء ثم يضاف الجيلي ويذوب جيدا

* تخلط الكريمة مع الكريمة البودرة وقليلا من الجيلي ويقلب جيدا

* توضع الفراولة في كاس التقديم مع جيلي الفراولة بميل في الكاس وتدخل الثلاجة حتى يتجمد