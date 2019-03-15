محمود درويش يقود فرقة كنوز فى أمسية فنية على مسرح مكتبة مصر الجديدة غدا

يشهد مسرح مكتبة مصر الجديدة، في السابعة مساء غد السبت، أمسية فنية تحيها فرقة كنوز الموسيقية بقيادة الفنان محمود درويش.



وتتضمن الأمسية باقة من أجمل أعمال زمن الفن الجميل منها بالأحضان، صورة، أي دمعة حزن لا لـ عبد الحليم حافظ، الربيع لـ فريد الأطرش وبفكر في اللي ناسيني والوطن الأكبر لـ محمد عبدالوهاب.



وقال د.نبيل حلمى، أمين عام جمعية مصر الجديدة، إن الأمسية تأتي فى إطار برنامج يهدف إلى إحياء التراث المصرى بشتى فروعه لاسيما التراث الموسيقى، للحفاظ على الهوية المصرية وحمايتها من الاندثار.



ومن جانبها قالت إيمان مهدى، مدير مكتبة مصر الجديدة، إن فرقة كنوز للموسيقى العربية تأسست عام 2004 على يد المطرب محمود درويش بهدف تقديم أعمال الموسيقى العربية التراثية والحديثة بأصوات واعدة وتضم مجموعة من أمهر العازفين، قدمت الفرقة العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية بمصر ولاقت استحسان الجمهور والنقاد.

