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شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

الجمعة 15/مارس/2019 - 11:58 ص
مسجد الحامدية الشاذلية
مسجد الحامدية الشاذلية
البهى عمرو
حرصًا من "صدى البلد"، على تقديم خدمة إخبارية مُتميزة لمتابعي موقعها الإلكترونى، ننقل لكم شعائر صلاة الجمعة، من مسجد الحامدية الشاذلية.

وخصصت وزارة الأوقاف خطبة الجمعة للحديث عن الأم، بجميع مساجد الجمهورية، بعنوان "بر الأم سبيل البركة في الدنيا والرحمة في الآخرة" .

وطالبت الأوقاف، جميع الأئمة، بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 و20 دقيقة كحد أقصى.

وأكدت الوزارة ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، محذرة من استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

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