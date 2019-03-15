عارضة أزياء تتعرض للتهديد بالقتل.. لسبب غريب

كشفت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول اليونانية صوفيا هادجيبانتيلي، أنها تلقت العديد من التهديدات بالقتل عبر الإنترنت، بسبب حاجبيها الأسودين المتصلين الكثيفين.



وقالت صوفيا هادجيبانتيلي ذات الـ22 عامًا، إنها هذبت حواجبها للمرة الأولى منُذ طفولتها، وندمت بشدة بعد ذلك، مؤكدة أنها تعتز بشكلهما طول حياتها، وشجعتها والدتها، فهى تسمح لحواجبها شديدة السواد بالنمو بحرية دون أي تهذيب أو تنظيف وتشعر بكثير من الفخر تجاه ثقافتها.



وأضافت في حوارها مع برنامج Good Morning Britain التليفزيوني: "أحاول ألا أقرأ الكثير من هذه التعليقات، كما أنّني لا أملك الصّبر للقيام بذلك، لكنْ، كي أقرأ التعليقات اللطيفة، لابدّ أنْ أمرّ على التعليقات كلّها".



وعلى الرغم من لون شعرها الأشقر، إلا أن صوفيا تفضل اللون الأسود لحاجبيها التى تُشبه حواجب الرجال بشكل كبير، وأوضحت صوفيا أنها تتلقى سيلًا من التعليقات المسيئة على الإنترنت، بسبب شكل حاجبيها، فهناك أحد هذه التعليقات كان لشخص يدعى بيرس، الذي اعترف بأنه يرى حاجبيها "مثيرين للاشمئزاز"، وأن الناس يريدون قتلها بسببهما.