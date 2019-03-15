ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

موسكو ودمشق ترحبان بتقييم الأمم المتحدة الإيجابي لجهود إنعاش الاقتصاد السوري

الجمعة 15/مارس/2019 - 01:37 م
فلاديمير بوتين وبشار
فلاديمير بوتين وبشار الأسد
أ ش أ
رحبت روسيا وسوريا بالموقف المتوازن للمفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليبو جراندي، الذي أشار إلى وجود تطور إيجابي في عمل السلطات السورية على إنعاش اقتصاد البلاد.

وذكر بيان مشترك لمقري التنسيق الروسي والسوري اليوم /الجمعة/ حسبما أفادت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "لقد قيم جراندي نشاط السلطات السورية لضمان إنعاش الاقتصاد وتوفير ظروف كريمة للحياة والعمل بالنسبة للمواطنين العائدين إلى البلاد بالتطور الإيجابي".

وأشار جراندي - وفق البيان - إلى أن الجهود المبذولة في مجالات الأمن والتعليم والرعاية الصحية والمواد الغذائية وتسوية قضية التجنيد في الجيش ما زالت غير كافية بعض الشيء"، مؤكدا ترحيب موسكو ودمشق بالتقييم الإيجابي لجراندي لنشاط السلطات السورية.

ترشيحاتنا

أول وزير للتعليم العالي .. سوري الجنسية ولم يمض بالمنصب سوى 10 أيام .. نوستالجيا

مسيرة الجمهورية تصل سرادق انتخابات الصحفيين عقب صلاة الجمعة.. صور

أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 مارس 2019

اتحاد الكرة يتجاهل لاعبا مصريا شهيرا في منتخب فرنسا

عباية عايدة كشفت لغز جثة المعصرة.. الخلاف على ممارسة الجنس وراء الجريمة.. صور

حادث نيوزيلندا الإرهابي .. سفارة نيوزيلندا بالقاهرة: المسلمون جزء أساسي من مجتمعنا

الدولار يتجه إلى أكبر هبوط في 3 أشهر

معلومات عن منفذ هجوم المسجدين في نيوزيلندا

اقتصادي: مصر الأولى أفريقيا والثانية عربيا فى أعلى نسبة استثمارات.. فيديو

الرئيس السيسي يتفقد عددا من المشروعات التنموية بمنطقة توشكي

انتحار سيدتين بحبة حفظ الغلال فى شبراخيت بالبحيرة

أفضل الطرق لعلاج السهو في الصلاة.. تعرف عليها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة الثقافة: إعادة تشغيل قصر ثقافة قنا بعد توقف 3 سنوات.. صور

مسيرة الجمهورية تصل سرادق انتخابات الصحفيين عقب صلاة الجمعة.. صور

هتاكل إيه النهاردة.. صينية ريش بالخضار ومحشى بطاطس.. الحلو: بارفيه الفراولة

الرئاسة: 20 ألف فدان بتوشكى لزراعة المحاصيل الاستراتيجية ومجتمعات جديدة موازية لوادى النيل .. صور

عاش هنا يوثق صعود ابن الأكراد حتى أصبح أميرا للشعراء وكواليس علاقته الخاصة بالخديوي توفيق وعباس حلمي ونفيه على يد الإنجليز

فيديو

الأرصاد تحذر من طقس غدًا وتناشد المواطنين بالتزام منازلهم .. فيديو
باحث: خنجر توت عنخ آمون مصنوع من أحجار فضائية.. فيديو
حادث نيوزيلندا الإرهابي.. اللحظات الأولى بعد حادث تفجير المسجدين
حادث نيوزيلندا الإرهابي.. الخارجية تطالب بتكثيف الجهود لمحاربة الإرهاب
مدحت صالح يكشف تفاصيل لأول مرة عن حياته.. ويرد على سؤال إيه بيعجبك في الست

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟