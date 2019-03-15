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أخبار العالم

مقتل مدني في هجوم مسلح شرقي العاصمة العراقية بغداد

الجمعة 15/مارس/2019 - 01:36 م
هجوم مسلح
هجوم مسلح
أ ش أ
أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، بمقتل مدني في هجوم بأسلحة كاتمة شرقي العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت قناة "السومرية" الإخبارية عن المصدر قوله ، إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار من أسلحة كاتمة تجاه مدني في منطقة "سبع قصور"؛ ما أدى إلى مقتله في الحال"، مضيفا أن "قوة أمنية قامت بنقل جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي، وفتحت تحقيقا بالحادث للكشف عن ملابساته".

على صعيد آخر، أعلن المتحدث باسم الحشد الشعبي في محافظة كركوك، علي الحسيني، عن مقتل عنصر من الحشد بهجوم نفذه تنظيم "داعش" الإرهابي.

هذا، وتشهد بغداد وعدد من المحافظات العراقية تنفيذ هجمات مسلحة من قبل مسلحين؛ مستهدفة المدنيين وقوات الأمن العراقية، فيما تقوم القوات الأمنية بعمليات استباقية مكثفة للحد منها.

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