ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

وزيرة الثقافة: إعادة تشغيل قصر ثقافة قنا بعد توقف 3 سنوات.. صور

الجمعة 15/مارس/2019 - 01:29 م
صدى البلد
طارق موسى
أطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة إشارة بدء عمل النشاط الثقافي والفني لقصر ثقافة قنا بعد تطويره واعادة تأهيله بعد توقف دام لأكثر من 3 سنوات وذلك في حضور القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة. 

وقالت وزيرة الثقافة إن محافظة قنا زاخرة بالمبدعين والفنانين وقدمت لمصر عظماء وعلامات بارزة في تاريخ الثقافة المصرية والعربية مثل عبد الرحمن الابنودى وامل دنقل . 

وأضافت أن قصر ثقافة قنا صرح ثقافي كبير يضخ الابداع الي شرايين وقلب الصعيد كما انه واحدا من أهم المنارات الثقافية بصعيد مصر واشادت عبد الدايم بانجاز جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة الذى انهي الاعمال قبل موعدها بعام وثلاثة أشهر وهو ما يعد استكمالًا لجهود وزارة الثقافة في العمل على تطوير بنية مؤسساتها في كل بقاع الجمهورية سعيًا منها لتحقيق العدالة الثقافية من خلال برامجها الثقافية والفنية المتعددة وتهيئة مناخ يتيح الاستفادة من هذه البرامج في اكتشاف ورعاية الموهوبين وتنمية الذائقة الفنية والإبداعية لأبناء الوطن وتلبية احتياجاتهم، عبر أنشطة مقدمة للطفل والمرأة والشباب وذوي القدرات الخاصة مما يشكل حائط صد أمام الأفكار الظلامية موضحة ان الهدف الأساسي من افتتاح هذه القصور والمشروعات هو العمل على بناء الإنسان المصري وفق استراتيجية تؤمن بحقه التام في تنمية ثقافية مستدامة تسير في مسارات متوازية مع كل مجالات التنمية التى تشهدها الدولة.

وصرح الدكتور احمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة بأن عملية التطوير والتحديث كان تجري على قدم وساق في سباق مع الزمن لتقديم خدمة تليق بمحافظة قنا العظيمة وابنائها وبمكانة وقيمة المواطن المصري ، وأكد انه منذ يونيو 2018 تم افتتاح خمسة مواقع ثقافية ويضاف إليهم ثلاثة مواقع أخرى بمحافظتي قنا والأقصر ليبلغ إجمالي ما تم أنجزه في هذه الشهور التسعة (ثمانية مواقع جديدة) انضمت لمواقع المؤسسة العريقة وتؤدي الخدمات الثقافية والفنية لأبناء الوطن بأعلى درجات الكفاءة، وقريبا نفتتح ثلاثة مواقع في محافظة الشرقية وذلك يأتي في اطار استراتيجية نطمح من خلالها في الارتقاء والنهوض بالمحتوى الثقافي الذي يعبر عن مصر وشعبها العظيم بتاريخه وحضارته.

يذكر ان قصر ثقافة قنا تم بنائه على مساحة 1437 مترًا وتم البدء فى إنشائه عام 1984 وتسلمته الهيئة العامة لقصور الثقافة عام 1997 وتوقف العمل به منذ عام 2016 ، يتكون المبنى من 7 طوابق تضم بهوا رئيسيا، قاعة للفنون التشكيلية، مكتبة عامة تضم 12 الف كتاب واخري للطفل تحتوي على 6 الاف كتاب ، قاعة تدريبات للفنون الشعبية، قاعة للحاسب الآلى ، إلى جانب قاعات أخرى للأنشطة الأدبية والأعمال الإدارية إلى جانب مسرحين، الأول يتسع 750مشاهد ، وآخر صيفي بقصر ثقافة الطفل الملحق به وتم تجهيزه واعداده لذوي القدرات الخاصة.
وزيرة الثقافة: إعادة تشغيل قصر ثقافة قنا بعد توقف 3 سنوات.. صور
وزيرة الثقافة: إعادة تشغيل قصر ثقافة قنا بعد توقف 3 سنوات.. صور
وزيرة الثقافة: إعادة تشغيل قصر ثقافة قنا بعد توقف 3 سنوات.. صور
وزيرة الثقافة: إعادة تشغيل قصر ثقافة قنا بعد توقف 3 سنوات.. صور
وزيرة الثقافة: إعادة تشغيل قصر ثقافة قنا بعد توقف 3 سنوات.. صور
وزيرة الثقافة: إعادة تشغيل قصر ثقافة قنا بعد توقف 3 سنوات.. صور
وزيرة الثقافة: إعادة تشغيل قصر ثقافة قنا بعد توقف 3 سنوات.. صور
وزيرة الثقافة: إعادة تشغيل قصر ثقافة قنا بعد توقف 3 سنوات.. صور
وزيرة الثقافة: إعادة تشغيل قصر ثقافة قنا بعد توقف 3 سنوات.. صور
وزيرة الثقافة: إعادة تشغيل قصر ثقافة قنا بعد توقف 3 سنوات.. صور
وزيرة الثقافة: إعادة تشغيل قصر ثقافة قنا بعد توقف 3 سنوات.. صور
وزيرة الثقافة: إعادة تشغيل قصر ثقافة قنا بعد توقف 3 سنوات.. صور

ترشيحاتنا

الذهب يرتفع بفعل تراجع الدولار

أسامة الأزهري: حادث نيوزيلندا الإرهابي أسود ومأساوي

اتحاد الكرة يتجاهل لاعبا مصريا شهيرا في منتخب فرنسا

أب وابنته في أفضل مشهد على الإطلاق بوسائل التواصل.. فيديو

أيمن يونس: حادث نيوزيلندا مؤلم.. منفذها شيطان خسيس

مساعد وزير الرياضة يستقبل بطلة العالم في رفع الأثقال.. ويحقق طلبها

مكتشفة حادث المرج تروي تفاصيل معرفتها بخيوط جريمة الأب والأم.. فيديو

لحظات نقل المصابين في حادث نيوزيلندا الإرهابي إلى مستشفى كرايستشيرش.. فيديو

شاهد.. لحظة القبض على أحد منفذي هجوم المسجدين بنيوزيلندا

اقتصادي: مصر الأولى أفريقيا والثانية عربيا فى أعلى نسبة استثمارات.. فيديو

حادث نيوزيلندا الإرهابي.. اللحظات الأولى بعد حادث تفجير المسجدين

عباية عايدة كشفت لغز جثة المعصرة.. الخلاف على ممارسة الجنس وراء الجريمة.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة الثقافة: إعادة تشغيل قصر ثقافة قنا بعد توقف 3 سنوات.. صور

مسيرة الجمهورية تصل سرادق انتخابات الصحفيين عقب صلاة الجمعة.. صور

هتاكل إيه النهاردة.. صينية ريش بالخضار ومحشى بطاطس.. الحلو: بارفيه الفراولة

الرئاسة: 20 ألف فدان بتوشكى لزراعة المحاصيل الاستراتيجية ومجتمعات جديدة موازية لوادى النيل .. صور

عاش هنا يوثق صعود ابن الأكراد حتى أصبح أميرا للشعراء وكواليس علاقته الخاصة بالخديوي توفيق وعباس حلمي ونفيه على يد الإنجليز

فيديو

الأرصاد تحذر من طقس غدًا وتناشد المواطنين بالتزام منازلهم .. فيديو
باحث: خنجر توت عنخ آمون مصنوع من أحجار فضائية.. فيديو
حادث نيوزيلندا الإرهابي.. اللحظات الأولى بعد حادث تفجير المسجدين
حادث نيوزيلندا الإرهابي.. الخارجية تطالب بتكثيف الجهود لمحاربة الإرهاب
مدحت صالح يكشف تفاصيل لأول مرة عن حياته.. ويرد على سؤال إيه بيعجبك في الست

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟