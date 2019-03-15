النجوم ٢٠٠٤ يفوز على جينيس برباعية في آخر محطات دوري المنطقة

حقق فريق النجوم تحت ١٤ سنة - مواليد ٢٠٠٤ - بقيادة محمد عبد الوهاب المدير الفني الفوز على فريق جينيس بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي النجوم بمدينة أكتوبر ضمن الجولة الرابعة عشر والأخيرة من المجموعة الأولى بدوري منطقة الجيزة.





بهذه النتيجة يرتفع رصيد نادي النجوم إلى ٣٧ نقطة ، ويتجمد رصيد نادي جينيس عند ٢٦ نقطة.





وبهذا الفوز يصعد نادي النجوم إلى نصف نهائي بطولة منطقة الجيزة بعد صدارة المجموعة الأولى ، ويلاقي فريق ٦ أكتوبر ثاني المجموعة الثانية على ملعب نادي النجوم في مباراة واحدة لتحديد الصاعد للمباراة النهائية ، حسب لوائح هذه البطولة في منطقة الجيزة هذا الموسم.



