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ثقافة

انطلاق مشروع النشر بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية

الجمعة 15/مارس/2019 - 01:24 م
صدى البلد
طارق موسى
أعلن الفنان ياسر صادق، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، استئناف مشروع النشر بالمركز وتطويره حيث صدر حديثا إصدار"المسرح المصري 1925 الجزئين الثالث والرابع"ضمن سلسلة توثيق المسرح المصري (1876-1952) مطبوعا على أسطوانة مدمجة. 

وأوضح "صادق"، أنه جار حاليا طبع كتاب التوثيق المسرحي(الموسم المسرحي 2007-2008) وذلك بعد فترة توقف طويلة لإصدارات المركز خلال الأعوام السابقة. 

كما يتم حاليا الإعداد لعودة إصدار "مجلة المسرح" بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب، وكذلك إصدار مجلة ثقافية تعني بمجالي الموسيقى والفنون الشعبية تحت إسم"ألوان من الفنون..موسيقى-فنون شعبية" بهدف المساهمة في اتساع ساحة النشر المتخصص بمجالات عمل المركز بعد توقف العديد من الإصدارات المصرية التي كانت تقوم بهذا الدور المهم والحيوي.

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