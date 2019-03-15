عرض أولى مسرحيات أمين وشركاه على DMC..اليوم

تبدا مساء اليوم قناة DMC بعرض أولى مسرحيات (أمين وشركاه) بطولة احمد امين .



من المعروف أن عروض "أمين وشركاه" تعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، بواقع عرضين كل ليلة، أحدهما يقدمه أمين لأول مرة والثاني يكون من عروض الأسبوع الذي قبله.



عروض "أمين وشركاه" ستعرض تلفزيونيا حصريا على شاشة dmc وهي من إنتاج محمد جبيلي وإخراج علاء إسماعيل ويمكن حجز التذاكر مباشرة من خلال الموقع الرسمي للفرقة.