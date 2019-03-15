سارة نخلة تتألق بفستان مخملى أحمر.. صور

حرصت السورية سارة نخلة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورا جديدة لها.



وخطفت سارة نخلة الأنظار بإطلالتها المميزة، وارتدت فستان أحمر قصير مصنوع من القماش المخملى، وحمل التصميم توقيع Khanoum Hautecouture، وتميز التصميم بحزام حول منطقة الخصر، وأكملت إطلالتها بمجموعة من المجوهرات المميزة.



واختارت سارة نخلة مكياجا لافتا يرتكز على رسمة العين والألوان الترابية.