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مرأة

سارة نخلة تتألق بفستان مخملى أحمر.. صور

الجمعة 15/مارس/2019 - 02:52 م
سارة نخلة
سارة نخلة
هاجر هانئ
حرصت السورية سارة نخلة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورا جديدة لها.

وخطفت سارة نخلة الأنظار بإطلالتها المميزة، وارتدت فستان أحمر قصير مصنوع من القماش المخملى، وحمل التصميم توقيع Khanoum Hautecouture، وتميز التصميم بحزام حول منطقة الخصر، وأكملت إطلالتها بمجموعة من المجوهرات المميزة.

واختارت سارة نخلة مكياجا لافتا يرتكز على رسمة العين والألوان الترابية.

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